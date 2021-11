Alessia Marcuzzi segue il trend dell’animalier col costume intero leopardato Anche Alessia Marcuzzi è una fan del trend animalier, una stampa intramontabile che non passa mai di moda. La conduttrice ha condiviso sui social delle foto che la ritraggono con un costume intero leopardato, di uno dei brand a lei più cari e che sfoggia più spesso.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi è una fan del selfie: quando è una giornata sì e indossa qualcosa che le piace particolarmente, ama condividerlo con fan e follower. I suoi look e il suo stile unico l'hanno sempre contraddistinta: la conduttrice ama la moda e nella sua carriera ha sfoggiato ogni tipologia di outfit, seguendo le tendenze in modo mai noioso, ma mettendoci sempre qualcosa di riconoscibile e personale. Jeans e sneakers, tacchi vertiginosi e minigonna, tute colorate e ancora shorts e corsetti: in tv ha sempre stupito il suo pubblico, in questi 20 anni alla conduzione dei più disparati programmi. Sicuramente sono le gambe, la parte del corpo che l'ha resa iconica: lunghissime, affusolate e snelle, che ama mettere in mostra.

Alessia Marcuzzi con la stampa animalier

"Quando ci facciamo il selfie allo specchio, vuol dire che e’ la giornata: sì oggi me sento che me piaccio e quindi lo vojo fa sapé a tutti!": così ha scritto Alessia Marcuzzi, nel post Instagram in cui sfoggia un costume intero che non passa inosservato. Il capo in questione è di uno dei brand che ama di più, che sfoggia più spesso: Dolce&Gabbana. Di recente ha indossato una giacca della Maison, ironizzando sul fatto che quel look d'ispirazione quasi militare la facesse sembrare Lady Oscar. Poco tempo prima era stata la volta di un completo composto da pencil skirt a vita altissima e bustier strapless steccato in tulle trasparente, indossato in occasione di un party esclusivo.

Il costume intero leopardato di Dolce&Gabbana con cui ha affascinato i suoi follower stavolta costa quasi 500 euro (495 per la precisione): presenta reggiseno a balconcino con ferretto e coppe imbottite, spalline regolabili e removibili, scollatura anteriore a cuore e posteriore stondata, con chiusura logata. Da una stanza d'albergo la conduttrice ha realizzato alcuni scatti (rigorosamente selfie). La vediamo sia in bagno seduta a bordo vasca che in camera da letto: in entrambi i casi davanti allo specchio con smartphone in bella mostra, come va di moda sui social!

Tutti pazzi per il leopardato

Alessia Marcuzzi non è la sola ad amare la stampa animalier. Il leopardato in particolare è un must intramontabile, che hanno rilanciato anche le passerelle. È uno dei trend dell’inverno 2022, sia per quanto riguarda l'abbigliamento (cappotti, camicie, gonne) che gli accessori (borse, scarpe, sciarpe). Questa stampa dona immediatamente un aspetto deciso e femminile insieme, per questo è una fantasia che non passa mai di moda, amatissima sin da quando Christian Dior la presentò per la prima volta negli anni Quaranta in una sua collezione. L'animalier è un must: lo ha scelto Kitty Spencer per l'addio al nubilato, lo abbiamo visto addosso ad Annalisa declinato in chiave più primaverile, ne è una indiscussa fan Elettra Lamborghini che lo sfoggia in ogni occasione e lo ha indossato anche Adele da quando ha completamente stravolto la sua immagine e il suo stile. E non piace solo alle donne: basti pensare a Marracash: anche il rapper si è fatto conquistare e ha messo da parte gli abiti casual da rapper a vantaggio del ben più glamour leopardato.