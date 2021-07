Kitty Spencer, l’addio al nubilato a Firenze: si prepara al matrimonio col tubino leopardato Kitty Spencer è a Firenze, ha scelto il capoluogo toscano per organizzare l’addio al nubilato con tutte le sue amiche. Per un’occasione tanto importante non ha rinunciato allo stile, immortalandosi sullo sfondo di Ponte Vecchio in un’audace versione animalier.

A cura di Valeria Paglionico

Il matrimonio di Lady Kitty Spencer dovrebbe essere alle porte, la nipote della principessa Diana starebbe per pronunciare il fatidico sì al fianco di Michael Lewis, di 31 anni più grande di lei. La cerimonia dovrebbe tenersi a Roma ma, nell'attesa che tutto venga confermato ai media, la modella 30enne ha condiviso sui social alcune esclusive immagini dell'addio al nubilato. È volata a Firenze con le amiche e, tra foto sullo sfondo di Ponte Vecchio, parrucche colorate e look super glamour, sta celebrando al meglio questi suoi ultimi momenti da nubile. Poteva mai rinunciare allo stile per un'occasione simile? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare un abito glamour e super sensuale.

Il futuro matrimonio di Kitty Spencer

Kitty Spencer è fidanzata ufficialmente con Michael Lewis, il matrimonio si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno ma è stato rimandato a causa della pandemia. Ora che le restrizioni legate al Covid-19 sono state allentate, le cose sono cambiate e i due futuri coniugi sarebbero pronti per il fatidico sì. Sebbene non siano arrivate conferme dai diretti interessati, la cerimonia di nozze dovrebbe tenersi in Italia durante questo weekend ma al momento non si conoscono altri dettagli. L'unica cosa certa è che la storia d'amore tra la nipote di Lady Diana e l'imprenditore sudafricano ha fatto non poco scalpore: quest'ultimo ha 60 anni, ovvero 31 anni in più della principessa e 5 anni in più del padre Charles Spencer. Nonostante le polemiche, la splendida nipote di Lady Diana non è mai tornata sui suoi passi e ora sarebbe pronta per compiere il grande passo.

Kitty Spencer, l'addio al nubilato è all'insegna dell'animalier

Per l'addio al nubilato a Firenze la principessa Kitty Spencer non poteva che rendere omaggio alla moda italiana. Il look sfoggiato tra le strade del capoluogo toscano è infatti firmato Dolce&Gabbana, Maison di cui è ambassador, ed è super sensuale e glamour. La nipote di Diana ha indossato un sinuoso tubino leopardato con le spalline sottili e il corpetto effetto bustier, completando il tutto con l'iconica Devotion bag con il maxi cuore gold logato sulla chiusura. Ha poi tenuto i capelli legati in un raffinato raccolto e non ha rinunciato ai tacchi nonostante passeggiare sui sampietrini non sia un gioco da ragazzi. Come sarà il suo abito da sposa? Considerando il fatto che è un'indiscussa icona di stile, di certo non deluderà le aspettative dei fashion addicted.