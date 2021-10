Alessia Marcuzzi, la giacca doppiopetto diventa un mini abito: “Mi chiamavano Lady Oscar” Alessia Marcuzzi come Lady Oscar! La conduttrice ha sfoggiato su Instagram una giacca d’ispirazione militare, che riporta immediatamente negli anni Novanta, non solo per il cartone animato ma anche per lo stile.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi in Dolce e Gabbana

Alessia Marcuzzi riesce a destreggiarsi in ogni tipo di outfit, passando da quelli più sexy a quelli in stile mannish. La conduttrice nella sua carriera televisiva si è imposta anche come icona di stile, uno stile personalissimo e molto variegato, sicuramente mai banale. Dai mini abiti di paillettes ai tailleur, dagli shorts alle minigonne, ha sempre sfoggiato tutto con personalità, puntando soprattutto sulle sue lunghissime gambe, lasciate il più delle volte in evidenza ed enfatizzate ancora di più dagli immancabili tacchi a spillo. In fondo, non dimentichiamo che la moda è sempre stato un suo grande interesse. Il suo blog lapinella.it ha riscosso un enorme successo: è stato uno dei primi a fornire consigli di stile e a darli era proprio la Marcuzzi, che era solita condividere i suoi look per dare degli spunti. Adesso per tutto questo c'è Instagram! La conduttrice è molto attiva e seguitissima e ama mostrare di volta in volta i suoi capi must.

Alessia Marcuzzi come Lady Oscar

L'ultimo look sfoggiato da Alessia Marcuzzi su Instagram la vede indossare una giacca Dolce e Gabbana a mo' di mini abito. Si tratta di una giacca doppiopetto nera in gabardina con bottoni perla DG, molto avvitata e con spalle imbottite. Queste ultime, eredità degli anni Ottanta trasferita anche nei Novanta, sono prepotentemente tornate di moda. Tanti brand le stanno riproponendo in passerella, reinterpretandole in una chiave diversa: non più eleganti e morbide, bensì accentuate. Sono sempre più scolpite, più sagomate, quasi appuntite come quelle in voga negli anni Quaranta.

giacca Dolce e Gabbana

Il capo della Marcuzzi sul sito della Maison è venduto a 2.450 euro. È stata la conduttrice stessa a ironizzare sul suo look, che ha qualcosa che richiama il mondo militare. Non a caso, le spalline imbottite sono un elemento tipico di quel mondo, che le ha fatte sue proprio perché capaci di impreziosire la giacca, di donare imponenza, grinta ed importanza. E difatti nella didascalia la conduttrice ha ammesso di sentirsi un po' Lady Oscar!