Le donne del Presidente: alla cerimonia d'insediamento portano messaggi d'uguaglianza e indipendenza

Solo con l'Inauguration Day 2021 Joe Biden sarà ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Donald Trump ha a lungo messo in dubbio la sua vittoria alle elezioni, aveva denunciato possibili brogli, ma ha poi ammesso la sconfitta e infatti oggi Biden presterà il suo giuramento sulla Bibbia. La cerimonia comincerà alle 11 (ore 17 italiane) e vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti tra cui Andrea Hall, la prima donna afroamericana a essere eletta capitano dei vigili del fuoco in Georgia, Amanda Gorman, poetessa 20enne e attivista per i diritti degli afro americani e delle donne, e le pop star Lady Gaga e Jennifer Lopez. Saranno presenti invece al Celebrating America, la tradizionale trasmissione serale, diverse celebrities del mondo musicale e non solo: Katy Perry, Demi Lovato, Kerry Washington, Eva Longoria. Joe Biden è un politico attento alle questioni di genere, come dimostra la scelta di una vicepresidente donna, Kamala Harris, la prima nella storia degli USA, e di molte donne anche nell'esecutivo.

Le ospiti dell'Inauguration Day 2021

Sarà affidato a Lady Gaga il momento musicale più importante dell'Inauguration Day 2021: sarà lei a cantare l'inno nazionale sul versante occidentale del Campidoglio. La star si è sempre dichiarata una sostenitrice di Biden, appoggiandolo anche in campagna elettorale. Altra ospite musicale della cerimonia sarà Jennifer Lopez. In apertura è invece prevista la presenza di Andrea Hall, la prima donna pompiere afroamericana a capo dei vigili del fuoco di South Fulton (Georgia): toccherà a lei recitare il Pledge of Allegiance, il giuramento di fedeltà alla bandiera.

in foto: Lady Gaga

Un grande segnale verso l'apertura, contro le precedenti politiche di esclusione e di odio, arriva anche grazie ad Amanda Gorman, la giovane poetessa scelta per leggere la poesia The Hill We Climb. Afroamericana, affetta da un disturbo del linguaggio e convinta attivista, incarna una politica attenta a chi per troppo tempo è stato escluso, ribadendo anche l'importanza dell'arte nelle vite di tutti.

in foto: Amanda Gorman

Un esecutivo al femminile

Kamala Harris dopo essere stata la prima donna asioafroamericana eletta in Senato, sarà oggi a tutti gli effetti la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti d'America. La squadra messa sù da Joe Biden valorizza molto le donne e questa attenzione al tema dell'inclusione getta le basi per un nuovo modo di intendere la politica, più egualitaria in termini di genere. Deb Haaland è una delle donne del team del Presidente, la prima nativa americana ad entrare nell’esecutivo degli Stati Uniti, inserita nel Dipartimento delle risorse naturali. Con lei anche Janet Jallen, Segretario del Tesoro dell’amministrazione Biden. E c'è poi tutto lo staff della comunicazione, composto unicamente da donne, sette in totale.

in foto: Kamala Harris

La First Lady, un esempio di donna indipendente

La nuova First Lady non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua carriera lavorativa. Da anni insegnante, la moglie del Presidente ama profondamente il suo lavoro e infatti non lascerà questa occupazione. Ha dichiarato che la porterà avanti insieme ai nuovi impegni alla Casa Bianca. Sembra che gli americani siano rimasti molto colpiti da Jill Biden, così diversa dalla precedente First Lady, la glaciale e imperturbabile Melania Trump. La signora Biden ha origini italiane, è una donna dal look elegante ed ha sempre accompagnato il marito in campagna elettorale, è al suo fianco da 40 anni. Questa profonda stima nei confronti dell'uomo della sua vita e il suo incondizionato sostegno non l'hanno mai distolta dal portare avanti la sua indipendenza e la sua carriera. Biden crede molto nelle capacità delle donne come dimostrano le sue scelte politiche, che potrebbero portare il Paese in una nuova fase della sua storia, con un focus maggiore sulla tolleranza e l'uguaglianza di genere.