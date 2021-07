Tagli capelli estate 2021: le immagini delle tendenze a cui ispirarsi Se vuoi cambiare taglio di capelli con l’arrivo della bella stagione puoi scegliere i look di tendenza dell’estate 2021: dai tagli corti come il pixie cut alle lunghezze medie, fino ai tagli dal mood vintage come il boule e il wolf cut. Scopri tutti i tagli di tendenza da cui prendere ispirazione per il tuo nuovo look!

A cura di Federica Ambrogio

Con l'arrivo dell'estate spesso arriva anche la voglia di stravolgere il proprio look: le tendenze estate 2021 rendono protagonisti i capelli corti e i tagli di capelli medio lunghi, mentre la frangia torna ad essere un vero must have. Le tendenze dell'estate si ispirano spesso ai look vintage, richiamando la moda degli anni '80 e '90 con tagli come il mullet e il boule. Per quanto riguarda invece il colore di capelli le tendenze spaziano dalle sfumature tradizionali come il biondo e il castano fino alle nuance più stravaganti e vivaci: l'importante è trovare il taglio di capelli e il colore che valorizza la tua bellezza e il tuo viso, scegliendo la linea e la sfumatura adatta al tuo viso.

Il pixie cut è il taglio capelli corto perfetto per l’estate 2021

Tra i tagli per i capelli corti uno dei look più amati anche dalle star è il pixie cut. Un taglio corto e sbarazzino che spesso si porta con il ciuffo frontale oppure con una frangia sfilata e per l'estate 2021 si abbina spesso a colori luminosi e brillanti come le sfumature dell'argento.

Il pixie cut de La Biosthétique

Un taglio perfetto per chi ama i look spettinati e ribelli come quello indossato da Emilia Clarke che ha arricchito il suo pixie cut biondo con sfumature color rame. Il pixie cut però può diventare anche elegante e raffinato quando viene portato con uno styling completamente liscio oppure con un effetto bagnato e i capelli pettinati all'indietro.

Leggi anche Tagli capelli corti estate 2020: le novità di tendenza in 10 foto

Long bob o little bob: il caschetto è sempre di moda

Il bob è uno dei tagli più gettonati di sempre. Pratico e comodo, per l'estate 2021 il caschetto di tendenza è in due versioni: una più lunga che arriva fino alle spalle, il long bob, e una più corta e sbarazzina che sfiora la linea delle orecchie, il little bob. Mentre il lob si può portare liscio o mosso, con frangia o ciuffo, il caschetto corto di tendenza per l'estate 2021 è solitamente liscio e spesso con la frangia, più corto sulla nuca e comodissimo anche con le temperature più alte.

Il caschetto di tendenza per l’estate 2021 – Light Grey

Taglio di capelli medi e scalati: ecco i look con la frangia di tendenza

Per chi ama portare i capelli più lunghi, la lunghezza perfetta per l'estate 2021 è quella media, meglio ancora se portata con la frangia. Dal long bob alle lunghezze che arrivano appena oltre le spalle, il taglio di capelli medio è estremamente versatile e può essere portato sia liscio che mosso, oppure può essere raccolto in chignon e code di cavallo nelle giornate più calde. Per l'estate 2021 la tendenza è il taglio scalato, perfetto per fare movimento alla chioma e creare volume. La frangia perfetta per l'estate è quella leggera e sfilata che si può portare sia nella versione più geometrica che sfiora le sopracciglia e mette in evidenza lo sguardo oppure su un lato, come se fosse un ciuffo laterale.

Il taglio medio con la frangia – I’M Possible Collection by Nyce

Il wolf cut con il face framing

Tra i tagli d'ispirazione vintage uno dei più amati è il wolf cut, il taglio che riporta in voga le linee spettinate e scalate tipiche degli anni '70. Un taglio morbido e sbarazzino, un mix tra il mullet e lo shag, con una lunghezza che sfiora le spalle e maxi frangia. L'abbinamento perfetto per questo taglio di capelli è quello con il face framing, ovvero con le schiariture che incorniciano il viso regalando luce all'incarnato.