in foto: Taylor Lashae

Che il taglio di capelli più trendy per l'estate 2021 sia il caschetto, in particolare quello con la frangia, non è certo una novità. Ad arricchire le idee da copiare per il taglio di capelli a caschetto arriva il little bob, un caschetto mini che ha tutta l'aria di essere uno dei tagli must have per l’estate 2021. Il little bob non è altro che un caschetto elegante dalle linee pulite che arriva all'altezza del mento o, per le versioni più audaci, appena sotto le orecchie. Il carrè è da sempre il taglio più amato dalle donne e questa nuova versione mini del french bob sta letteralmente spopolando anche tra le star: un taglio comodo per la stagione estiva che lascia nuca e spalle scoperte rendendolo un taglio pratico anche con le temperature più alte, facile da gestire a casa sia nella versione ultra liscia che in quella mossa e che sta bene a tutte perchè si può totalmente personalizzare in fatto di volumi e lunghezza, che in ogni caso non supera mai la mandibola.

Litlle bob effetto crespo per un look selvaggio

Chi ama i look sauvage e ribelli potrà invece indossare il little bob nella sua versione frizzy. Niente paura, l'effetto del capello ovviamente non sarà il crespo che tanto combattete ma andrà a valorizzare la naturalezza del capello, sopratutto di quello riccio. Dopo aver asciugato i capelli potete per esempio vaporizzare uno spray a base di sale o un prodotto texturizzante massagiandolo sui capelli per aggiungere corpo e volume, creando il perfetto little bob con una sorta di effetto crespo studiato ad hoc.

in foto: Il litlle bob sauvage di Jean Louis David

Little bob con una texture sleek per chi ama uno stile elegante

Chi ama i look puliti ed eleganti non potrà fare a meno di provare la versione sleek e ultra liscia del little bob: facilissima da realizzare a casa con l'aiuto di una piastra lisciante è perfetto da indossare anche nella versione wet per le serate estive. Pratico ed elegante, è ideale con la scriminatura centrale: se hai il capello riccio però tieni presente che con l'effetto liscio le lunghezze si trasformeranno da quelle mini del little bob a quelle XL del long bob.

in foto: Il little bob dalla texture sleek di Framesi

Little bob messy, il caschetto disinvolto

Una delle versioni più trendy del little bob è quella messy: un effetto spettinato a regola d'arte da creare con i capelli leggermente mossi con un effetto naturale. Disordinato si, ma nulla è lasciato al caso: è il look che indossa Taylor Lashae, una delle paladine del little bob. L'attrice e influencer ama il look ribelle e spettinato, e porta il little bob nella versione con la frangia. Per lei il taglio è davvero mini: la lunghezza dei capelli infatti arriva appena sotto le orecchie, ideale da lasciar asciugare all'aria aperta per ottenere un perfetto effetto messy.