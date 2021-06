in foto: Wella

Non possiamo di certo negare che i tagli di capelli medi siano i più amati dalle donne: comodi, pratici e facili da gestire a casa per avere una chioma sempre in ordine. Media lunghezza non è però sinonimo di taglio banale e poco originale: per l'estate 2021 il taglio di capelli più trendy è quello con linee scalate, forme geometriche oppure i look asimmetrici. Oltre alla praticità, il taglio medio è estremamente versatile e permette di indossare sia look semplici e minimal con i capelli sciolti ma anche di raccoglierli in acconciature e chignon per occasioni come cerimonie e matrimoni. La tendenza capelli dell'estate 2021 è quindi la medium size: tra i tagli medi più gettonati c'è senza dubbio il long bob, perfetto da portare sia liscio che mosso. Sfoglia la gallery e lasciati ispirare dai look con i tagli medi creati dai parrucchieri italiani e dagli hair stylist internazionali.

Tendenze tagli capelli scalati e sfilati

Protagoniste della stagione estiva sono sicuramente le linee scalate: il taglio medio scalato infatti è uno dei più gettonati per l'estate 2021, leggero e facile da gestire anche a casa. I capelli si arricchiscono di movimenti su più linee, alleggerendo le chiome più folte ma allo stesso tempo dando volume a chi ha i capelli sottili con scalature strategiche. Il taglio scalato si può portare sia con la frangia che con il ciuffo e sta bene a tutte le forme del viso perché è totalmente personalizzabile e si può inoltre arricchire di schiariture per dare ancora più movimento al capello, ma attenzione: se avete in programma di fare un'acconciatura in tempi brevi non esagerate con le scalature.

in foto: Il taglio medio scalato di Cotril

Tagli capelli medi per chi ha i capelli lisci

I look medi da indossare con i capelli lisci sono davvero tantissimi, ma il più gettonato resta sempre il long bob. Un taglio di tendenza che arriva fino alle spalle, da portare con una scriminatura centrale oppure con il ciuffo laterale, ma anche con la frangia. Il long bob poi può anche essere asimmetrico, con le ciocche frontali leggermente più lunghe di quelle sulla nuca. È perfetto per chi ama i colori pieni senza giochi di sfumature, da indossare sia con le nuance naturali come il castano e il biondo ma anche con colori pop come il rosa e l'azzurro.

in foto: Compagnia della Bellezza – Il taglio medio liscio

Idee tagli capelli medi mossi

Il taglio medio mosso è senza dubbio uno dei look più versatili: pratico e comodo da gestire sia a casa che in spiaggia, basterà un po' di schiuma per capelli mossi per definire le onde e rendere il tuo look impeccabile anche in vacanza. Chi ha i capelli mossi potrà giocare con le scalature per donare ancora più volume alla chioma e in questo caso il colore perfetto è quello arricchito da sfumature: il capello mosso infatti renderà protagonisti i giochi di colori rendendo il colore dei tuoi capelli ancora più bello.

in foto: Il taglio medio mosso di Jean Louis David

I tagli capelli medi ricci

Anche chi ha i capelli ricci potrà indossare la media lunghezza. Il segreto qui è affidarsi ad un hair stylist specializzato nei ricci in modo da trovare il taglio più adatto alla tua tipologia di capello e alla forma del tuo viso. Il taglio medio riccio è vaporoso e voluminoso e richiede attenzione anche in fase di styling per non appesantire la chioma. Da evitare in questo caso la frangia, meglio un corposo ciuffo laterale oppure un volume che lascia il viso completamente scoperto in perfetto stile afro. I colori di capelli che valorizzano di più questo taglio sul capello riccio sono quelli intensi e profondi, meglio se arricchiti da qualche schiaritura che renderà il tuo look tridimensionale.

in foto: Glamorama by Elgon – Il taglio medio riccio

Tagli capelli medi dai colori luminosi

Non c'è un unico colore di tendenza da abbinare al taglio di capelli medio, ma la protagonista è senza dubbio la luminosità. Che si tratti di colori intensi come i castani o chiari come il biondo fino ai colori vivaci come il rosa o l'azzurro le sfumature che esalteranno al meglio i capelli medi sono quelle luminose e vibranti che illuminano anche l'incarnato. I capelli ramati si arricchiranno così di un tocco di bronzo e oro, mentre il biondo potrà giocare con sfumature oro o argento a seconda del colore di base scelto. Via libera anche ai mix di colore, come quello proposto dal Team Gogen per Alter Ego italy che ha abbinato punte rosa pastello al caschetto medio biondo platino.