in foto: a sinistra Serena Rossi nel 2008, a destra nel 2019

Serena Rossi è l'attrice del momento. È reduce da un grande successo in Rai grazie alla fiction Mina Settembre, che il pubblico ha amato e seguito appassionatamente dal primo all'ultimo episodio, collezionando share importanti. Il suo nome è legato a diverse produzioni cinematografiche e televisive, che l'hanno vista collaborare con registi e attori rilevanti nel nostro panorama. Ma il suo talento non riguarda solo la recitazione: Serena Rossi è anche cantante e conduttrice televisiva. Stasera a Sanremo veste proprio questo ruolo. Amadeus l'ha voluta nella serata conclusiva della kermesse, a cui ha preso parte già nel 2018 e 2019.

Serena Rossi agli esordi

Serena Rossi ha esordito molto giovane nel mondo della recitazione, nei primi Duemila, cimentandosi soprattutto in produzioni per la televisione e intensificando poi negli anni i suoi ruoli per il cinema. La semplicità e la bellezza acqua e sapone della ragazza di quegli anni sono le stesse che la caratterizzano ancora oggi e che la rendono così apprezzata dal grande pubblico. La sua genuinità si rispecchia anche nello stile. Oggi sicuramente ha preso maggiore confidenza col proprio corpo e con la propria femminilità, ma ha mantenuto intatto il suo gusto per la semplicità, sfoggiata anche nelle grandi occasioni.

in foto: Serena Rossi nel 2011

Com'è oggi Serena Rossi

Dal 2008 l'attrice (oggi 35enne) è sentimentalmente legata a un collega, l'attore Davide Devenuto; la coppia ha avuto anche un figlio nel 2016. Si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e hanno lavorato insieme anche sul set di Mina Settembre. Rispetto al passato, la sua folta chioma riccia oggi ha lasciato il posto a un trendy long bob ondulato, amatissimo dalle celebrities. Stasera per lei non è la prima volta sul palco dell'Ariston. Nel 2018 aveva duettato con Renzo Rubino sulle note del brano Custodire mentre nel 2019 ha incantato il pubblico sanremese cantando Almeno tu nell'universo di Mia Martini, ruolo interpretato nella fiction dedicata a Mimì. Anche stavolta è pronta a emozionare e fare breccia nel cuore di tutti.