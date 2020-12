Noemi è una delle cantanti italiane più amate del nostro paese, ha raggiunto il successo nel 2009 a X-Factor e ora è pronta per tornare sul palcoscenico dell'Ariston. Durante l'ultima puntata di Sanremo Giovani è stato annunciato che sarà tra i Big della 71esima edizione del Festival e per l'occasione è apparsa più glamour che mai. Complice la quarantena che le ha permesso di dedicarsi a degli allenamenti molto intensi, è cambiata in modo drastico negli ultimi mesi. La cosa particolare è che ha rivoluzionato anche il suo stile: se prima indossava solo jeans e abiti casual, ora veste griffata ed è super sofisticata.

Noemi, la trasformazione dopo il dimagrimento

Noemi è letteralmente rinata negli ultimi mesi e, piuttosto che farsi travolgere dalla negatività e dall'ansia legate alla pandemia, ha approfittato del lockdown e delle giornate passate in casa per dedicarsi all'attività fisica. La prima foto postata dopo il cambiamento drastico ha lasciato tutti senza parole, visto che è apparsa decisamente dimagrita e trasformata. Non ha esitato, però, a rivelare il suo segreto: la cantante non ha seguito nessuna dieta estrema, semplicemente ha puntato su degli allenamenti ad alta intensità chiamati "Metodo Tabada", abbinati a un'alimentazione sana. Ora non perde occasione per posare con gli addominali in mostra, fiera degli incredibili risultati raggiunti. Il cambiamento non è stato solo di natura estetica, anche a livello di stile è apparsa completamente trasformata sul palco del Casinò di Sanremo.

in foto: Noemi nel 2015 a The Voice

Il nuovo stile glamour di Noemi

Se ai tempi del debutto a X-Factor sfoggiava sempre look casual fatti di jeans a zampa, top di cotone colorati, maxi cinture, abiti a balze, è passata all'eleganza senza tempo negli anni successivi. Lunghi e rigorosi abiti da sera, completi dal taglio maschile e al massimo qualche maxi scollatura o qualche gonna al ginocchio scampanata: fino ad oggi Noemi non aveva mai osato troppo in fatto di outfit.

in foto: Noemi oggi in Philosophy di Lorenzo Serafini

Ora, però, le cose sono cambiate e, come dimostrato durante l'annuncio dei Big, ha rivoluzionato il suo armadio. Complice anche il dimagrimenti che la fa sentire più sicura, spazia tra crop top, shorts, capi, jumpsuit eleganti e completi griffati, da quelli di Jacquemus a quelli di Philosophy di Lorenzo Serafini. Insomma, è decisamente più moderna e trendy rispetto al passato. Il dettaglio che è rimasto invariato nel corso degli anni? I capelli rosso fuoco, anche se ora non porta più i rasta ma preferisce delle impeccabili pieghe con le onde. A Sanremo 2021 continuerà a essere tanto glamour e sofisticata?