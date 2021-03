Quali stilisti hanno scelto i cantanti e i conduttori nella seconda serata di Sanremo 2021? E soprattutto quali sono stati i look più belli della serata e quali i peggiori da dimenticare? Senza dubbio lo scettro della regina di stile della serata va a Elodie, che con i suoi vaporosi abiti di ruche e i cristalli rossi (e soprattutto con i preziosi gioielli) ci ha letteralmente conquistati. Splendete Laura Pausini, con cappa ricoperta di cristalli, bellissima in rosa anche la cantante di La Rappresentante di Lista. No al look di alcuni uomini in gara. Ecco le pagelle di stile per la seconda serata di Sanremo 2021, gli outfit promossi e bocciati e i voti agli abiti visti sul palco dell'Ariston.

I voti ai look dei conduttori di Sanremo

Nella seconda serata di Sanremo 2021 convince ancora Fiorello che resta l'uomo più elegante della serata, mentre è bocciato Amadeus con le sue giacche troppo luminose. Meravigliosa Elodie nei suoi look ricercati e originali, sensuali ed elegantissimi (abbinati a gioielli da mille e una notta).

Amadeus in Gai Mattiolo – Voto 5

Quanto piacciono ad Amadeus le giacche carta stagnola, magari con qualche glitter o argentate? A noi piacciono un po' meno. Anche questa sera il conduttore di Sanremo 2021 è apparso sul palco dell'Ariston con alcune delle sue amate giacche lucenti. Cambiare a volte non fa male.

in foto: Amadeus in Gai Mattiolo

Fiorello in Giorgio Armani – Voto 8

Il conduttore è uno degli uomini più eleganti di questa edizione. Anche nella seconda serata non delude le aspettative e conquista tutti, prima con le piume nere che imitano quelle di Achille Lauro e poi con un elegante smoking con giacca doppiopetto e dettagli in satin. Impeccabile.

Elodie in Versace e Giambattista Valli – Voto 9

Ci aveva promesso look da sogno e outfit strepitosi e ha mantenuto la promessa. Elodie era meravigliosa sul palco dell'Aristoncon il sensuale abito Versace coperto di cristalli e i gioielli della linea serpenti di Bvlgari. Perfetto anche l'abito silver con le frange, ancora firmato Versace. Che dire poi dei due vaporosi abiti Giambattista Valli Haute Couture? Un sogno (come ci aveva promesso).

in foto: Elodie in Giambattista Valli Haute Couture

I voti agli abiti di cantanti e ospiti di Sanremo 2021

Anche questa sera i cantanti in gara ci hanno regalato alti momenti di stile e scivoloni imperdonabili. Tra le più eleganti della serata La rappresentante di lista, meravigliosa in rosa Valentino, promossa anche la Berti con il look di paillettes GCDS, con tanto di conchiglie sul seno. Elegantissime anche Malika Ayane e Gaia nei loro look in nero e bianco griffati dalle più celebri Maison italiane.

Greta Zuccoli in Dolce&Gabbana – Voto 7

La giovane cantante delle nuove proposte ha intonato sul palco le note del pezzo "Ogni cosa sa di te" indossando un abito rosso corto ricoperto di dettagli lucenti e firmato Dolce&Gabbana. Il look sparkling, glamour e fresco ci è piaciuto, adatto al palco e alla giovane cantante.

Davide Shorty – Voto 4

"Regina" e il titolo del singolo scelto dall'ex concorrente di X- Factor per partecipare a Sanremo 2021. Peccato per il look scelto. No all'abito cangiante in blu che faceva a cazzotti con la camicia glitterata. Salviamo solo le scarpe (che però non andavano d'accordo con l'abito).

in foto: Orietta Berti in GCDS

Orietta Berti in GCDS – Voto 7

C'era grande attesa per l'apparizione sul palco di Orietta Berti, in concorso a Sanremo 2021 con il pezzo "Quando ti sei innamorato". C'era grande attesa per il suo look dopo che la cantante aveva fatto sapere che il guardaroba sanremese era stato disegnato da Giuliano Calza, designer di GCDS. Solitamente il marchio crea abiti teen per un pubblico giovane, da qui la grande attesa. Orietta diverte e convince. Il completo di paillettes non snatura il suo personaggio riuscendo a renderlo allo stesso tempo contemporaneo e glam. Le conchiglie sul seno poi… Promossa!

La Rappresentate di Lista in Valentino – Voto 9

"Amare" è il titolo del pezzo in concorso e noi abbiamo letteralmente amato il look della cantante, che è apparsa sul palco con un lungo abito monospalla dall'intensa tonalità, un fucsia accecante, disegnato da Pierpaolo Piccioli, designer di Valentino. Il dettagli must del look? I peli delle ascelle in coordinato con il vestito!

in foto: La Rappresentante di Lista in Valentino

Lo Stato Sociale – Voto 8

Il gruppo a Sanremo ha presentato il brano "Combat pop" e ci ha convinto con i look e la performance folle portata sul palco. Belle le giacche in velluto dai rever a lancia in stile anni '70, bello il caos e i contrasti nei look dei componenti della band. Promossi!

Bugo in Marsem – Voto 5 – –

"E invece sì" è il brano scelto da Bugo per far dimenticare il disastro dello scorso anno. Ci sarà riuscito? Forse. Non è però riuscito a conquistarci con il suo look. Bello l'abito, anche il colore è uno dei must di stagione, ma il risultato finale era poco adatto al palco. Sbagliatissimo poi l'accostamento con le scarpe.

Gaia in Salvatore Ferragamo – Voto 6 – –

L'ex concorrente di Amici arriva a Sanremo 2021 con il brano "Cuore amaro ritmo" indossando un completo bianco molto particolare, con corpetto bustier con lunghe frange sulle maniche e sul pantalone. Look impeccabile senza dubbio, peccato che fosse troppo accollato il top e il risultato finale è troppo rigido per una cantante così giovane. Avrebbe potuto scegliere qualcosa di meno ingessato.

in foto: Gaia in Salvatore Ferragamo

Malika Ayane in Giorgio Armani – Voto 8

Elegante e originale, chic e sensuale, Malika sul palco canta "Ti piaci così" e lo fa con indosso una particolare blusa a rete con cristalli e polsini furry, indossata con pantaloni balloon. Ci è piaciuta, tanto.

Ermal Meta in Dolce&Gabbana – Voto 7 e 1/2

Solitamente non amiamo le giacche con i lustrini ma l'outfit di Ermal Meta, che sul palco ha cantanto "Un milione di cose da dirti", con dettagli glamour mescolati con capi dal sapore dandy ci è decisamente piaciuto. Il risultato finale è interessante e non dispiace affatto: le linee squadrate e appuntite del tuxedo sono esaltate dalla cascata gold in un tripudio di paillettes brillanti.

Gio Evan in Waxewul – Voto 3

Il cantante poeta sul palco dell'Ariston ha intonato "Arnica", purtroppo lo ha fatto con un paio di bermuda (perché?). Come sei i pantaloncini non bastassero, ha ben pensato di abbinare una sgargiante giacca stampata e calzini coordinati (perché?).

in foto: Gio Evan

Laura Pausini in Valentino – Voto 9

Tutti la amano. Noi abbiamo amato la sua cappa luccicante, una vera meraviglia. Perfetto, impeccabile e soprattutto originale il look della Pausini, con mantello sparkling abbinato a pantaloni scuri e top traforato. Non possiamo dire davvero nulla di negativo. Promossa a pieni voti.

Il Volo – Voto 4

Un bel no agli abiti scuri in broccato. Decisamente kitsch e vecchio stile. Va bene che il trio ha uno stile classico sia nel cantare che nel vestire ma così è troppo. Bocciati!

Gigi D'Alessio in Dolce&Gabbana – Voto 5 e 1/2

Nella seconda serata Gigi D'alessio è salito sul palco dicendo addio ai completi eleganti per sfoggiare un look da rapper con tanto di bomber dalle applicazioni metalliche. Lo salviamo solo perché è stato originale e ha portato sul palco giovani rapper di talento (ma forse il look dovremo bocciarlo…).