in foto: Gaia veste Salvatore Ferragamo al Festival di Sanremo 2021

Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi e il secondo posto a X Factor, per Gaia è giunto il momento dell'avventura sanremese. La cantautrice è in gara tra i Big della 71esima edizione del Festival col brano Cuore amaro, una sorta di personale atto di libertà in cui ha racchiuso l'essenza di momenti dolorosi e felici della propria vita. La 23enne italo brasiliana è molto amata dai giovani e cura molto il suo look, sempre fatto di capi trendy e all'ultima moda. Sul prestigioso palco dell'Ariston ha scelto di sfoggiare qualcosa di insieme giovane e audace, fresco ma d'impatto.

Gaia debutta a Sanremo

Vista la grande attenzione prestata sempre ai suoi look, da Gaia ci si aspettava molto non solo dal punto di vista canoro, dato il suo talento. Grande era la curiosità anche in merito al look scelto per il suo debutto sanremese. Le aspettative non sono state deluse. Se nel relax casalingo pre-esibizione si era mostrata sui social in una tenuta casual, una volta giunta sul palco dell'Aristo il pubblico ha potuto ammirarla in una veste audace e glamour al tempo stesso. Il primo look di Gaia a Sanremo ci fa capire che è cresciuta e che non è più quella che vedevamo in tuta nella scuola di Amici, ma una donna di carattere che sa coniugare stile e talento.

Gaia Gozzi punta sul total white

Per il suo debutto all’Ariston la 23enne ha scelto qualcosa di rappresentativo, qualcosa in cui riconoscersi: si tratta di un look fresco da un lato, ma allo stesso tempo sensuale. Non a caso, tutti gli abiti che indosserà da stasera a sabato sono stati pensati per lei proprio per far emergere la sua personalità, insieme giovane e dirompente. Ci ha pensato il Direttore Creativo Paul Andrew, il quale ha realizzato per lei un guardaroba su misura. La Maison che cura gli outfit sanremesi di Gaia è italiana: Salvatore Ferragamo. I capi sono stati scelti insieme alla stylist Ramona Tabita, la stessa di Elodie. Per la serata del 3 marzo si è scelto di puntare sul bianco: corsetto, al di sopra maglia in pura seta finissima con collo a lupetto e lunghe frange ai polsi, pantaloni a zampa di seta in fil coupè sfrangiato jacquard con inserti di georgette negli spacchi dal ginocchio. A completare il tutto, sandali con tacco scultura dello stesso colore (un modello ispirato da un esclusivo disegno Ferragamo del 1956).