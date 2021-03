Elodie aveva promesso che ci avrebbe stupito con i suoi abiti da sognoe senza dubbio l'ha fatto. Ci ha stupiti però anche con i suoi preziosissimi gioielli. Sì, perché la cantante, co-conduttrice con Amadeus della seconda serata di Sanremo 2021, ha completato i suoi look con gioielli preziosi di Bvlgari dal valore incredibile. Per la sua prima apparizione sul palco la cantante ha scelto un lungo abito rosso di Versace ricoperto di cristalli tono su tono, ai piedi sandali Jimmy Choo. Protagonisti del look però sono stati i gioielli in oro bianco e diamanti a forma di serpente.

Dopo aver avuto qualche difficoltà a scendere le scale dell'Ariston per colpa dell'abito troppo pesante e dal maxi spacco, tenuto chiuso da un elastico interno, Elodie è stata vittima di un piccolo incidente di stile. In questo caso non si tratta di un incidente hot: le è caduto uno degli orecchini di diamanti, che però ha prontamente raccolto e riposizionato sul lobo.

Gli orecchini di Elodie a Sanremo 2021

L'orecchino caduto non è un semplice gingillo ma un prezioso gioiello che fa parte della collezione Serpenti di Bvlgari, una delle collezioni iconiche della celebre casa d'alta gioielleria. Gli orecchini sono realizzati in oro bianco 18 kt e decorati con pavé di diamanti, mentre gli occhi dei serpenti sono realizzati con due smeraldi. Il valore degli orecchini? Ben 45.000 euro.

in foto: Orecchini Bvlgari

Al polso di Elodie spicca, invece, un bracciale Bvlgari, il modello Viper, ancora della collezione Serpenti. Si tratta di un bracciale a doppia spirale realizzato in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti. Il costo del prezioso ammonta a 50.000 euro.

in foto: Bracciale Viper di Bvlgari

La storia della collezione Serpenti di Bvlgari

Il serpente è un simbolo icona di Bvlgari fin dagli anni '60, decade in cui è nata la collezione Serpenti della Maison di alta gioielleria. La particolarità dei gioielli di questa linea è che le squame dei serpenti non sono saldate tra loro ma sono incastonate una nell'altra. Questo permette al gioielli di avere un mood tridimensionale che ricorda alla perfezione il movimento del serpente, serpente che sui bracciali e sui collier sembra letteralmente avvolgersi intorno al collo o al polso.