Ne è passato di tempo da quando, giovanissima, si struggeva d'amore per Marco. Quella canzone ha segnato l'inizio di una carriera che non ha mai conosciuto momenti di crisi: Laura Pausini è amatissima in Italia e non solo, rappresenta la musica del nostro Paese a livello internazionale. La cantante deve molto al palcoscenico dell'Ariston, dove tutto è cominciato nel 1993 proprio con La solitudine. Più volte è tornata alla kermesse in qualità di ospite e anche quest'anno è stata fortemente voluta la sua presenza, dal direttore artistico Amadeus. Cantare al Festival di Sanremo sicuramente è sempre una grande emozione per lei, stavolta forse anche più del solito, visto che la cantante ha raggiunto di recente un traguardo importantissimo, che quando invocava il ritorno di Marco su quel palco non avrebbe mai neppure sognato di raggiungere: è fresca di vittoria ai Golden Globe!

Laura Pausini e Sanremo: una lunga storia d'amore

Si dice che il palco di Sanremo regali sempre la stessa emozione anche a distanza di anni: è un palco temuto, ma anche amato, che per tanti artisti ha segnato l'inizio di carriere durature e solide. Certamente è questo il caso di Laura Pausini. Amadeus l'ha voluta con sé all'Ariston, per questa 71esima edizione della kermesse, la seconda che lo vede in veste di conduttore. Per la cantante romagnola si tratta invece della sesta volta al Festival: due volte ha partecipato alla gara canora, le altre volte ha partecipato come ospite. Questa volta ha cantato il brano Io sì (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La canzone le è valsa la conquista del Golden Globe: le sue urla di gioia una volta appresa la notizia sono state un orgoglio per tutto il Paese, che lei fieramente rappresenta in tutto il mondo.

Laura Pausini torna all'Ariston

Emozionatissima, Laura Pausini è tornata sul palcoscenico dove tutto è iniziato. Ha raccontato della recente vittoria ai Golden Globe, quasi con le lacrime agli occhi, dichiarando quanto questo riconoscimento sia stato importante per lei, quanto l'abbia riempita di orgoglio. La cantante si è esibita, regalando al pubblico proprio l'esecuzione del brano che ha trionfato, Io sì. Ma non solo: si è lanciata anche, con Amadeus e Fiorello, in un classico della musica dance: The rhythm of the night. Per l'occasione, ha scelto un look elegantissimo con tanto di guanti neri. Al di sopra dei pantaloni e della camicia, un lungo soprabito scintillante, che ha impreziosito il tutto facendola brillare sul palco.