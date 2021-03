Elodie è la protagonista della seconda serata di Sanremo 2021. La cantante è apparsa in tutto il suo splendore sul palco dell'Ariston questa volta nelle vesti non di concorrente ma di conduttrice al fianco di Amadeus. L'avevamo lasciata lo scorso anno sul palco di Sanremo, meravigliosa nei suoi sexy look griffati Versace mentre intonava le note di "Andromeda" e sul palco impersonava una donna forte e decisa, moderna, sensuale ma mai volgare. I capelli corti raccolti in una pettinatura wet, ai piedi sandali alla schiava dai tacchi altissimi. Ora la ritroviamo sullo stesso palco con una serie di look da sogno, tra cui un look firmato Versace, con abito rosso ricoperto di cristalli. A completare i look lucenti sandali gioiello appositamente personalizzati per l'occasione di Jimmy Choo.

"Elodie da cantante arriva a presentare Sanremo, questo è un sogno!", ha dichiarato in un'intervista rilascia a Fanpage.it Ramona Tabita, stylist di Elodie, che ha curato i look sanremesi sia di quest'anno che dello scorso Sanremo. "Per creare i look di Elodie a Sanremo 2021 – prosegue la stylist – mi sono chiesta quali sono gli abiti da sogno? Per me lei rappresenta le ragazze normali. La sua storia è molto reale, quello che le è successo è bellissimo. Inoltre è successo a pochissime altre artiste che da partecipanti siano passate alla conduzione del Festival, per questo motivo volevo che i suoi abiti fossero da sogno. Volevo rappresentare con lei il sogno di tutte le ragazze come lei.". Così la stylist ha raccontato l'ispirazione alla base del guardaroba sanremese di Elodie.

in foto: Elodie in Versace

Per la prima uscita sul palco Elodie sceglie il rosso fuoco su un sensuale abito lungo ricoperto di cristalli tono su tono. "E' molto pesante l'abito, scusate" dice Elodie scendendo le scale dell'Ariston. Il long dress ha un maxi spacco laterale e bretelle incrociate sulla schiena.

Gli orecchini da 45.000 euro di Elodie a Sanremo

L'abito illumina il palco e lo illuminano anche i preziosi gioielli Bvlgari della collezione serpenti che Elodie indossa sul polso e ai lobi. La cantante è stata anche vittima di un piccolo incidente, dato che uno dei preziosi orecchini le è caduto. Il modello scelto da Elodie fa parte della collezione Serpenti di Bvlgari è realizzato in orobianco, diamanti e smeraldi e costa 45.000 euro. Al polso invece indossa un bracciale della stessa linea, in oro bianco e diamanti del valore di 50mila euro. Per l'hairstyle Elodie ha scelto un raccolto con chignon alto e capelli tirati.

in foto: Orecchini Bvlgari

Il dettaglio nascosto dell'abito di Elodie

Camminando sul palco la cantante ha poi rivelato sotto la presenza dell'abito di un paio di fasce color nude fissate sulla coscia. Si tratta di un trucchetto utilizzato per evitare che l'abito le si apra sul dal davanti. In questo modo lo spacco resta morbido e rivela le gambe ma resta ben chiuso senza rivelare troppo.

Le scarpe di Elodie per Sanremo 2021

Per le sue apparizioni sul palco di Sanremo Elodie ha completato i look con scarpe Jimmy Choo. Si tratta di due paia sandali gioiello personalizzati per la sua co-conduzione all'Ariston. Il primo sandalo è il modello Saeda in raso rosso, allacciato alla caviglia con un cinturino luccicante ricoperto di cristalli. Il secondo modello scelto da Elodie è il sandalo gioiello Josefine con decorazioni di cristalli che avvolgono il piede. Il modello in raso color nude è impreziosito sul tacco con cristalli.