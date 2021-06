in foto: Noemi nel video di Makumba

In estate la guerra musicale si combatte a colpi di tormentoni. L'inaspettato trio Achille Lauro-Fedez-Orietta Berti ha lanciato la sua Mille, che sta riscuotendo un grandissimo successo. Il brano, dominato da sonorità che richiamano il twist, è accompagnato da un video che con la sua estetica risulta essere un perfetto compromesso tra vintage e contemporaneo. E in realtà, i video più gettonati dell'estate diventano anche un modo per lanciare tendenze, come nel caso di Annalisa. La cantante per la clip della sua nuova hit Movimento lento ha scelto dei look provocanti, che hanno decretato l'intimo a vista vero must di stagione. I tormentoni prediligono atmosfere esotiche e festaiole, puntano sul coinvolgimento e sull'allegria: difatti anche Noemi e Carl Brave, insieme per Makumba, hanno ambientato il loro video tra spiaggia, cocktail bar e piscina.

in foto: Noemi nel video di Makumba

La trasformazione di Noemi

Il look della cantante nel video di Makumba è fatto di capi leggeri e colorati e si può notare quanto sia decisamente in forma. Noemi, infatti, ha perso ha perso ben 15 chili grazie al metodo Tabata e a una dieta rigorosa, ma non troppo restrittiva. Questo mix le ha permesso di ritrovare un rapporto ottimale col proprio corpo, in cui ormai non si riconosceva più. Da qui la decisione di intraprendere un percorso di trasformazione, non solo esteriore ma anche interiore, perché per sua stessa ammissione il suo sovrappeso era un appesantimento anche della sua anima. Il suo corpo era diventato un involucro, uno scudo per proteggersi dal mondo esterno e per non affrontare le proprie paure.

in foto: Noemi nel video di Makumba

I look di Noemi nel video di Makumba

Come dichiarato a Fanpage.it da Susanna Ausoni, la stylist di Noemi: "Lo style di Makumba segue una storia fancy, non è vero e propio styling. Noemi interpreta una manager e Carl il ragazzo tutto fare del resort e diventano complici. Il look segue la creatività. Divertente, estivo, colorato, vitaminico: come lei". Da vera manager, la cantante a inizio video sfoggia una rigorosa giacca nera Moschino con grossi bottoni: un look che lascia poi il posto agli outfit freschi delle ambientazioni successive, in cui ci si immerge completamente in un clima estivo e festaiolo. In spiaggia indossa un abito arancione aderente con scollo tondo, più lungo a destra e con fianco sinistro scoperto; linee più morbide invece per i pantaloni rosa che sfoggia al cocktail bar, abbinati a top bianco e foulard nero.

in foto: Noemi nel video di Makumba

Ma sono i costumi da bagno i capi protagonisti (Oserée e Talhita), durante la festa in piscina. Quello bianco è appunto di Talhita (77,90 euro): un costume intero in microfibra dal taglio diritto e dal profondo intreccio aperto sul davanti, con laccetti da annodare sulla nuca come fa Noemi oppure davanti sul seno. Ed è proprio il monokini il capo di tendenza che spopolerà questa estate. Ma non poteva certo mancare anche l'intramontabile bikini: un due pezzi bianco e nero con slip a vita alta e reggiseno a fascia. Tutti i look del video sono completati dai gioielli GoGo Philip: anelli, orecchini a cerchio di diverse dimensioni, collana a catena abbinata al bracciale. Nel video Noemi trasmette tutta la positività e l'allegria che l'hanno sempre contraddistinta e ciò che indossa riflette proprio tutta la vivacità della sua personalità calda ed energica.