Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'estate 2021 e la scena musicale del nostro paese pullula di novità. Dopo Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, tra gli artisti che hanno lanciato una nuova hit destinata a diventare tormentone ci sono anche Annalisa e Federico Rossi. Il loro brano si intitola Movimento Lento ed è accompagnato da un video dal tocco sensuale e retrò. Per l'occasione la coppia ha sfoggiato diversi look glamour e appariscenti ma è stata soprattutto la cantante ad attirare l'attenzione dei fan. Il motivo? Ha seguito il trend dell'intimo a vista con un completo di pizzo bianco iper femminile.

Annalisa, il look bianco di "Movimento Lento"

Da qualche anno a questa parte Annalisa ha messo in atto una vera e propria svolta sexy ma è nel video di Movimento Lento che ha dato il meglio di lei. Se fino ad ora avevamo visto le star portare "solo" il reggiseno a vista, lei è riuscita a riscrivere il trend, aggiungendo un tocco ancora più provocante. La cantante ha infatti indossato un body di pizzo bianco trasparente, abbinandolo a dei micro shorts dello stesso tessuto con una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. Ha completato il tutto con una semplice giacca over total white, lasciando dunque la lingerie in bella mostra. Una cascata di collane a catena gold di Bozart le hanno decorato il collo, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per una frangia a tendina fresca e sbarazzina.

Federico Rossi osa con le paillettes

Federico Rossi non è stato da meno in fatto di stile nel video di Movimento Lento e ne ha approfittato per sfoggiare alcuni look davvero scintillanti. Sarà perché si è voluto lasciare alle spalle la storia con Paola Di Benedetto o perché semplicemente voleva stravolgere la sua immagine, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato il guardaroba. Ha detto addio ai completi sobri e monocromatici: l'estate 2021 per lui sarà all'insegna dell'esuberanza e delle paillettes come dimostrato nella clip, nella quale ha spaziato tra un completo total gold di Dolce&Gabbana e una camicia nera in lurex abbinata a dei pantaloni bianchi. Insieme ad Annalisa riuscirà a conquistare i primi posti delle classifiche nelle prossime settimane?