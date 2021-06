Prendi una signora della musica leggera come Orietta Berti, un rapper come Fedez e l'idolo della generazione Z Achille Lauro e lasciali divertire in una villa che sembra uscita dagli anni Sessanta, tra bigodini, specchi solari e jukebox. Cosa ottieni? L'esplosivo video Mille, che è uscito da meno di 24 ore e ha già macinato milioni di visualizzazioni, mandando in visibilio i fan. Merito di un'estetica vintage che nasconde una cifra ironica e dissacrante. Il video si ispira chiaramente agli anni Sessanta: tailleur pastello, ombretti in colori pop, foulard e cuffiette a fiori per fare il bagno. Ma a guardare bene, sono i piccoli dettagli di stile a renderlo esplosivo, in un mix di elementi retrò e ultracontemporanei.

L'estetica retrò di Mille: tailleur colorati e capelli cotonati

Il video è stato diretto da Giulio Rosati e si ispira all'Italia vacanziera post boom economico: i riferimenti visivi spaziano tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta. Il set è una villa con piscina: alcune ragazze si abbronzano sui lettini, con tre giri di perle al collo e l'immancabile specchio solare, altre giocano a palla sfoggiando capelli cotonati, tailleur in toni pastello e collant colorati abbinati. Tutto è un tripudio di citazioni retrò: i foulard, i mezzi guanti da pilota, i mocassini. C'è anche qualche tocco anni Settanta, come gli stivali in suede con la zeppa e i pantaloni a zampa di elefante. I look griffati dei tre cantanti erano già stati anticipati all'annuncio della collaborazione: Achille Lauro in total Gucci, con il completo rosa pastello e gli occhiali da sole cat-eye, Orietta Berti scintillante in GCDS e Fedez, in un doppiopetto e camicia con le inconfondibili stampe Versace. Lo stylist Nicolò Cerioni ha curato i look di Lauro e di Orietta Berti, Giulio Casagrande invece quelli di Fedez.

in foto: Orietta Berti, AchilleLauro e Fedez nel video di Mille

Il tocco dissacrante di Achille Lauro e Fedez

In questa atmosfera borghese da Ferragosto all'italiana, i tre artisti passano una giornata di vacanza come cinquant'anni fa. Le signore con i bigodini sotto al casco del salone di bellezza sfogliano pigramente una rivista, mentre gli uomini leggono il giornale dal barbiere. La scena della piscina poi sembra uscita da un episodio della Fantastica Signora Maisel: una coreografia di nuoto sincronizzato in cui le nuotatrici hanno le cuffiette a fiori, i costumi interi e lo smalto abbinato. A guardare più da vicino, però, si capisce che c'è qualcosa di singolare, un tocco dissacrante che rende l'insieme esplosivo: Achille Lauro ha i bigodini in testa, Fedez una manicure impeccabile e sulle mani guantate che bussano all'uscio spuntano i juicy rings, gli anelli in plastica must-have dell'estate 2021. Nel gruppo di comparse che si muovono nella villa si vedono anche due famose drag queen, Paola Penelope ed Eva Paradise. D'altronde, se ci sono due artisti che hanno smantellato gli stereotipi di genere sono proprio Fedez e Lauro, che anche nel video di Mille portano avanti il loro racconto estetico gender fluid.

in foto: Achille Lauro in Gucci

Orietta Berti come una diva del varietà

Ma la vera protagonista del video è Orietta Berti: a 78 anni l'usignolo di Cavriago si è rimessa in gioco duettando con i cantanti musicalmente più lontani da lei, Achille Lauro e Fedez. dimostrando grande intelligenza e senso dell'umorismo, Orietta Berti è diventata la vera icona pop dell'estate. La veterana dell'Ariston (per la prima volta c'è salita nel 1966) ha rubato la scena alle colleghe più giovani nel 2021 presentandosi in un total look GCDS, con le celeberrime conchiglie sul seno. Nel video di Mille tornano le conchiglie e le paillettes: fa il suo ingresso in scena mentre canta allo specchio come una diva del varietà, solo con i phon accesi al posto delle lampadine a bulbo. I due cantanti hanno uno stuolo di ragazze che porgono loro i cocktail, ma poi sono loro a "fare aria" a Orietta Berti con ventagli di piume azzurri.

in foto: Orietta Berti in GCDS nel video di Mille

Orietta Berti sta avendo un enorme successo tra gli adolescenti perché è la dimostrazione vivente che non bisogna essere anagraficamente giovani per essere moderni. L'intero video di Mille, con la sua estetica retrò, i vestiti vintage e le sonorità che richiamano il twist, è incredibilmente fresco e contemporaneo. Paradossalmente, è molto più moderno degli infiniti video estivi tra bikini, cocktail, e feste in barca al tramonto. Per lasciare il segno non serve necessariamente premere sull'acceleratore degli effetti speciali, dei look estremi o della sensualità sfacciata: il "trio delle meraviglie" lo ha fatto con intelligenza, allegria e una cifra stilistica inconfondibile.