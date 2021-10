Neymar e Marco Verratti, dal calcio alle sfilate: sono loro le star della Fashion Week di Parigi Neymar e Marco Verratti hanno partecipato alla Paris Fashion Week, hanno seguito la sfilata di Balmain dalle prime file del front-row. Il primo ha sfoggiato una t-shirt scollatissima che lasciava i tatuaggi in bella vista, il secondo è apparso innamoratissimo della moglie Jessica Aidi.

È in corso la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2022 e sono molte le Maison di fama internazionale che stanno presentando le nuove collezioni tra show spettacolari e location da sogno. Per la prima volta dopo oltre un anno e mezzo di pandemia le sfilate si stanno tenendo in presenza e il front-row è tornato a riempirsi di star. Al di là dei soliti "volti noti" del mondo fashion, da Chiara Ferragni a Carla Bruni, tra gli spettatori di questa edizione ci sono stati anche due grandi nomi del mondo del calcio: Neymar e Marco Verratti.

Marco Verratti alle sfilate con la moglie Jessica

Li avevamo lasciati in abiti da sposi nel giorno del matrimonio, oggi ritroviamo Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi più glamour che mai alle sfilate di Parigi. Hanno partecipato allo show di Balmain, spopolando con dei look trendy e griffati nel front-row. Il calciatore ha puntato sullo stile casual con pantaloni scuri e maglione a righe con dei maxi bottoni sulla spalla, mentre sua moglie ha optato per un minidress tempestato di cristalli a forma del logo della Maison. Lo ha abbinato a un chiodo di pelle crop e a un mezzo raccolto con i capelli extra ricci.

Marco Veratti e Jessica Aidi

Neymar mette in mostra i tatuaggi

Verratti non era l'unico calciatore alla sfilata di Balmain, al suo fianco c'era anche il brasiliano Neymar. Niente abiti casual o completini sportivi, l'atleta ha sfoggiato un completo color sabbia e una t-shirt bianca scollatissima, così da lasciare in bella mostra i numerosi tatuaggi che ha impressi sul corpo. Nel suo look non potevano mancare i gioielli preziosi e scintillanti, dalle collane con il pendente a forma di croce agli orecchini ricoperti di diamanti. Insomma, a quanto pare i calciatori vengono ormai considerati vere e proprie icone di stile: sono stati loro le star più acclamate alle sfilate parigine.

