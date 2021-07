Jessica Aidi, per le nozze con Marco Verratti quattro abiti da sposa e collier con 4mila diamanti Il campione della nazionale italiana ha sposato Jessica Aidi a pochi giorni dalla vittoria a Euro 2020, diventando protagonista di una spettacolare cerimonia vicino Parigi. È stata però la modella ad attirare tutti i riflettori su di sé: ha sfoggiato 4 diversi abiti da sposa e un prezioso collier tempestato di diamanti.

A cura di Valeria Paglionico

I campioni della nazionale italiana sono le star più richieste del momento e non solo perché hanno alzato al cielo l'ambita coppa di Euro 2020 la scorsa domenica: sono diversi i calciatori che hanno approfittato del trionfo per coronare il loro sogno d'amore. Dopo Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, che si sono sposati due giorni dopo la vittoria a Wembley, a pronunciare il fatidico sì sono stati anche Marco Verratti e Jessica Aidi. La cerimonia si è tenuta a Neuilly Sur Seine, vicino Parigi, ed è stata spettacolare, anche se tutti gli occhi erano puntati sulla sposa. La modella ha sfoggiato ben 4 abiti bianchi, dal tailleur di pizzo al minidress di tulle, completando il tutto con un gioiello esclusivo e scintillante.

Jessica Aidi, dal tailleur all'abito bianco principesco

Una delle manie più gettonate tra le star? Quella di cambiarsi più volte durante il matrimonio. Jessica Aidi non ha resistito alla tentazione di farlo e per il suo giorno speciale ha superato ogni record, sfoggiando ben 4 diversi abiti da sposa, tutti sofisticati, eleganti, glamour e firmati Milla Nova. Per pronunciare il fatidico sì ha puntato su qualcosa di anticonvenzionale, ovvero un tailleur di pizzo dalle trasparenze audaci, mentre per la prima parte della cerimonia ha optato per un sinuoso modello a sirena con la scollatura profonda e dei dettagli scintillanti lungo tutta la silhouette. Per i festeggiamenti serali si è cambiata ancora una volta, scegliendo un minidress con la gonna a ruota di tulle e con lo scollo all'americana con un taglio cut-out al centro del décolleté.

Jessica Aidi col tailleur di pizzo di Milla Nova

Il primo look da sposata è in tulle e con i sandali gioiello

Per la prima mattinata da neomoglie Jessica poteva mai rinunciare a un nuovo vestito total white? Assolutamente no e si è lasciata fotografare al fianco di Verratti all'uscita del lussuoso hotel parigino in cui ha passato la notte in un'originale versione "meringa". La modella ha infatti indossato un nuovo mini abito, questa volta completamente in tulle, con lo scollo a barca e delle esuberanti maniche a palloncino a forma di rosa. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali alla schiava con il tacco a spillo tempestati di cristalli e una mini bag Kelly di Hermès in argento.

Jessica Aidi mostra gli abiti da sposa per il matrimonio con Verratti

Il prezioso collier per il matrimonio con Marco Verratti

Ad accomunare tutti gli outfit bridal della moglie di Marco Verratti c'è un accessorio davvero prezioso ed esclusivo, un collier rigido firmato Paillard Jewelry messo in risalto da diverse acconciature raccolte. Si tratta di un pezzo unico e principesco realizzato appositamente per la modella, sul profilo social della gioielleria viene infatti descritto come un "Capolavoro creato per un giorno speciale e soprattutto per una persona speciale". L'esclusiva collana è in oro rosa ed è decorata con 3.353 diamanti da 57 carati, addirittura anche la chiusura è scintillante (non a caso Jessica non ha esitato a metterla in mostra nelle Stories). Quante sono le future spose che sognano di indossare un gioiello simile per le nozze?