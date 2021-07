Migliori spazzole rotanti: recensioni e classifica 2021 La spazzola elettrica è un valido alleato per ridurre i tempi dello styling e asciugare con delicatezza la tua chioma, migliorando sia l’aspetto che la salute del cuoio capelluto. Non sei certa di quale spazzola ad aria calda scegliere per i tuoi capelli lisci, ricci, lunghi, corti o crespi? Ecco una guida completa per trovare la spazzola rotante ideale per le tue esigenze.

La spazzola rotante, chiamata comunemente spazzola ad aria, è un tipo di spazzola elettrica che serve ad asciugare e contemporaneamente lisciare o arricciare i capelli, dimezzando i tempi di styling.

A metà tra un asciugacapelli, una piastra lisciante e un arricciacapelli, viene utilizzata principalmente sui capelli bagnati e tamponati, ed è una valida alternativa alla messa in piega tradizionale. Può essere usata anche sui capelli asciutti per effettuare un veloce ritocco prima di uscire di casa.

Se hai sentito parlare di questo prodotto innovativo ma non ti sei ancora fatta un'idea precisa in merito, ecco una guida per aiutarti a scegliere la migliore spazzola elettrica rotante del 2021 per capelli lunghi, corti, lisci, ricci o crespi tra tutte quelle attualmente disponibili in commercio, grazie a un confronto tra diversi modelli presenti su Amazon selezionati tra quelli delle migliori marche come BaByliss, Rowenta, GHD, Remington e Imetec, ma non solo.

Spazzola elettrica: che cos'è e a cosa serve

La spazzola rotante ad aria calda è formata da una base, all'interno della quale si trova il motore, e da un'estremità molto simile a una spazzola tradizionale, ma con la differenza di avere dei fori lungo tutta la superficie. Una volta inserita in corrente e regolata la temperatura, la spazzola si riscalderà e dai fori uscirà dell'aria calda, proprio come succede per un asciugacapelli.

Grazie al calore e al getto d'aria la spazzola soffiante riesce ad asciugare i capelli e contemporaneamente effettuare la messa in piega per ottenere un effetto liscio, mosso o riccio.

Le 11 migliori spazzole rotanti del 2021

Per farti un'idea dei modelli di spazzole ad aria calda di alta qualità disponibili sul mercato, abbiamo confrontato 11 modelli diversi, tutti molto apprezzati dalle utenti su Amazon. Ecco la guida con i pro e i contro per aiutarti a scegliere il modello di spazzola rotante più adatto alle tue esigenze.

1. BaByliss AS200E

La migliore spazzola asciugacapelli multiaccessoriata

La spazzola ionica rotante multiaccessoriata ad aria calda BaByliss AS200E si caratterizza per la presenza di ben quattro accessori in dotazione che aiutano ad asciugare i capelli e a dare alla chioma lo styling desiderato, in poco tempo e senza sforzo. Questo vuol dire che è possibile avere capelli sempre in ordine senza doversi necessariamente recare dal parrucchiere. Con BaByliss AS200E, infatti, è possibile asciugare i capelli, renderli lisci o dare loro maggiore volume e, inoltre, risulta molto efficace non solo sulle chiome lunghe, ma anche sui capelli corti o di media lunghezza.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, invece, segnaliamo la presenza della tecnologia ionica, indispensabile per eliminare l'indesiderato "effetto elettricità".

Dispone di aria calda e fredda, di cavo girevole, di 2 impostazioni di calore/velocità che la rendono adatta a tutti i tipi di capelli, di un sensore digitale che riconosce automaticamente l'accessorio inserito e di un potente motore da 1000 W.

Gli accessori che arrivano in dotazione sono un concentratore pre-asciugatura, una testina lisciante, una spazzola morbida da 20 mm e una spazzola rotante da 50 mm.

Pro: asciuga velocemente i capelli ed è dotata di un filtro silenziatore che non la rende rumorosa. In dotazione arriva anche una pratica custodia.

Contro: tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto e non evidenziano aspetti negativi del prodotto.

La consigliamo perché: è una spazzola rotante versatile e accessoriata che, grazie ai diversi accessori che arrivano in dotazione, aiuta ad avere sempre i capelli in ordine, lisci o voluminosi, a seconda delle esigenze.

2. Rowenta CF9540 Brush Activ Premium Care

La migliore con setole naturali e doppio generatore di ioni

Rowenta CF9540 Brush Activ Premium Care è una spazzola rotante e asciugante che si caratterizza per la presenza di setole naturali che aiutano a conferire maggiore lucentezza ai capelli, ma non solo.

La peculiarità di questo modello proposto da Rowenta è la presenza di un doppio generatore di ioni che, sviluppando fino a 40 volte più ioni, aiuta ad ottenere capelli morbidi, setosi, lisci e privi dell'effetto elettricità. Inoltre il rivestimento in cheratina di cashmere infuso con olio di argan aiuta a renderli più voluminosi e lucenti.

Con 3 impostazioni di velocità e temperatura e il getto d'aria fredda per ultimare lo styling, questa spazzola elettrica di grandi dimensioni prodotta da Rowenta è la più venduta su Amazon.

Le setole naturali districano i capelli senza stressarli, e la potenza di 1000 W garantisce maggiore rapidità nella fase di asciugatura. Con 2 spazzole circolari in dotazione.

Pro: il massimo della potenza di una spazzola elettrica per un'asciugatura e un finishing come dal parrucchiere

Contro: in dotazione non arriva la custodia utile per il trasporto.

La consigliamo perché: il doppio generatore di ioni unito alle setole naturali sono indubbiamente i punti di forza di questo prodotto, ideale per chi ha i capelli particolarmente crespi e vuole una chioma luminosa.

3. Remington Keratin Protect AS8810

La migliore rivestita in ceramica infusa con cheratina e olio di mandorle

Un rivestimento in ceramica infusa con cheratina e olio di mandorle per questa spazzola ad aria calda proposta da Remington: la Remington Keratin Protect AS8810, con 2 impostazioni di temperatura e velocità.

L'anello di aggancio e il cavo girevole da 3 m rende questa spazzola pratica e semplice da maneggiare, il motore da 1000 W e la possibilità di scelta tra direzione oraria e antioraria lo rende un oggetto efficace e versatile.

Completo di due spazzole circolari da 50 e 40 mm e di un root boost volumizzante.

Pro: maneggevole e intuitiva, è ottima per chi è alle prime armi e cerca un prodotto efficace ma facile da usare

Contro: è molto adatto per chi ha i capelli crespi e vuole avere un effetto liscio, un po' meno per chi ha una chioma liscia ed è alla ricerca di un effetto mosso

La consigliamo perché: il rivestimento in ceramica infusa con cheratina e olio di mandorle rende i capelli morbidi, lucidi e dall'aspetto sano.

4. Ghd Rise

La migliore con tecnologia intelligente per capelli voluminosi

La spazzola volumizzante Ghd Rise è la prima spazzola in commercio capace di donare alla chioma un effetto volumizzante "3D" in poco tempo e senza sforzo.

Questo prodotto Ghd, uno dei brand leader del settore costantemente impegnato nella realizzazione di articoli moderni e caratterizzati da tecnologie innovative, è stato appositamente pensato per chi vuole avere una chioma voluminosa: riesce, infatti, a dare massimo volume ai capelli dalla radice fino alle punte. Inoltre, dona elasticità, lucentezza e un aspetto sano alla chioma.

I suoi principali punti di forza sono la presenza di setole in nylon di soli 5 mm, che riescono a raggiungere senza difficoltà la base dei capelli, e la tecnologia Ultra-Zone, pensata per mantenere costante la temperatura ottimale di 180° C che non danneggia i capelli.

Dispone di un cavo girevole lungo ben 2,7 m che permette di utilizzarla con la massima libertà di movimento.

Pro: risulta efficace, leggera e pratica da utilizzare. Il design, inoltre, è stato pensato per evitare il contatto delle mani con le zone della spazzola che si riscaldano.

Contro: alcuni utenti Amazon lamentano la mancanza della custodia protettiva. Per chi acquista per la prima volta un prodotto di questo tipo, inoltre, può risultare un po' complicata, ma basta leggere le istruzioni o seguire qualche tutorial per utilizzarla senza problemi.

La consigliamo perché: risulta molto efficace per donare volume alla chioma e, di conseguenza, è particolarmente indicata per chi ha capelli fini.

5. BaByliss 2736E

La migliore ad aria calda che non danneggia i capelli

BaByliss 2736E è una spazzola rotante ad aria calda che asciuga e rende lisci e voluminosi i capelli, concedendo dei risultati impeccabili e una chioma perfetta comodamente a casa propria, senza doversi necessariamente recare da un parrucchiere.

Si compone di una spazzola rotante da 50 mm, con setole di cinghiale e rivestimento in ceramica utile per proteggere i capelli, ma in dotazione arriva anche una spazzola non rotante da 20 mm, anch'essa con setole di cinghiale, utile non solo per dare volume ai capelli partendo dalla radice, ma anche per realizzare uno styling perfetto in modo rapido e pratico.

Oltre alla spazzola rotante da 50 mm e alla spazzola non rotante da 20 mm, altri accessori che arrivano in dotazione sono anche una testina lisciante, con denti in ceramica che vengono riscaldati dal flusso di aria calda, e un beccuccio concentratore molto utile nella fase di pre-asciugatura del capello e prima di utilizzare gli altri accessori.

Dispone di tecnologia ionica, utile per evitare l'effetto elettricità e rendere i capelli morbidi e luminosi, di un cavo girevole lungo 1,7 m e, grazie all presenza di 2 impostazioni di velocità/temperatura, ai vari sensi di rotazione e al getto d'aria fredda, risulta adatta per qualsiasi tipologia di capelli.

Pro: ottimo il rapporto qualità/prezzo. Il marchio BaByliss è garanzia di qualità e affidabilità. In dotazione arriva anche la custodia protettiva utile per il trasporto.

Contro: alcuni utenti Amazon l'avrebbero preferita un po' più leggera, dal momento che pesa 1,28 Kg.

La consigliamo perché: può essere utilizzata su qualsiasi tipologia di capelli. La tecnologia ionica, infatti, è efficace contro i capelli crespi, mentre la spazzola rotante da 20 mm rende i capelli molto fini e lisci particolarmente voluminosi.

6. Braun Satin Hair 1 AS110

La migliore economica ideale per i capelli corti

Questa spazzola rotante soffiante per capelli corti Braun Satin Hair 1 AS110 è tra i modelli più economici disponibili online, anche a causa delle dimensioni maneggevoli che la rendono un oggetto adatto anche da portare in viaggio o da utilizzare in palestra in sostituzione dell'asciugacapelli per procedere con una piega rapida.

I suoi 200 W sono pochini per asciugare chiome voluminose e folte, ma per chi ha i capelli molto corti sarà un piacere ottenere uno styling e un'asciugatura perfetti utilizzando soltanto uno strumento.

Pro: utilizzato sui capelli tamponati o umidi, permette di avere uno styling perfetto in poche semplici mosse.

Contro: è tra le spazzole meno potenti in circolazione, 200W sono davvero pochi per asciugare una bella chioma, anche se corta.

La consigliamo perché: si tratta di una spazzola rotante pratica e maneggevole, perfetta per chi ha i capelli corti. Costa poco ma è efficiente, oltre ad essere realizzata da uno dei marchi più affidabili del settore.

7. Imetec Bellissima Revolution BHS4 100

La migliore per i capelli lunghi

Imetec Bellissima Revolution BHS4 100 è una spazzola rotante ad aria modellante indicata per chi ha i capelli lunghi.

Questo prodotto è consigliato per tutte coloro che amano cambiare spesso il look alla propria chioma senza dover andare dal parrucchiere perché non solo dispone di diverse tecnologie, ma si caratterizza anche per la facilità di utilizzo, caratteristiche che la rendono l'alleata perfetta per la cura quotidiana dei capelli.

Sono presenti, infatti, la "Automatic Rotating Styling", una tecnologia che rende automatico lo styling, rendendolo veloce e facile, la "Ion Technology", indispensabile per nutrire, idratare ed eliminare l'effetto crespo dalla chioma, e del sistema "Gloss Ceramic Coating", pensata per distribuire uniformemente il calore e proteggere i capelli.

Inoltre, segnaliamo la presenza del "G2Bi-Directional", ovvero il doppio senso di rotazione utile per realizzare in poco tempo lo styling desiderato.

La potenza è di 1000 W, perfetta per asciugare i capelli di media lunghezza e lunghi, e presenta 2 impostazioni di aria/temperatura, perfette per adeguare l’asciugatura alla tipologia di capello. Il colpo d’aria fredda, infine, fissa la piega, concedendo un look ordinato e che dura a lungo.

Il cavo girevole lungo 1,8 m garantisce praticità di utilizzo.

Pro: asciuga tutte le tipologie di capelli in modo impeccabile e in poco tempo. Considerate la qualità, il brand, le tecnologie e i sistemi presenti, il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Risulta anche leggera e maneggevole.

Contro: questa spazzola è perfetta per chi ha i capelli lunghi. Chi ha i capelli corti dovrebbe orientare la sua scelta verso un altro tipo di prodotto.

La consigliamo perché: Imetec è uno dei marchi leader del settore, garanzia di affidabilità e qualità. Dispone di tutte le tecnologie e dei sistemi indispensabili per ottenere risultati professionali comodamente a casa.

8. Braun Airstylers AS330

La migliore per maneggevolezza

Braun Airstylers AS330 è una spazzola elettrica che comprende due spazzole circolari da 18 mm e 38 mm, oltre a un accessorio volumizzante.

Più maneggevole rispetto ai modelli precedenti, è anche meno potente, con soli 400 W di potenza. Con tre livelli di temperatura e flusso d'aria.

Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo il rivestimento al 100% in ceramica utile per proteggere i capelli e per trattarli con delicatezza, ma non solo. Questo rivestimento, infatti, è stato pensato anche per distribuire uniformemente il calore, un ulteriore protezione per la chioma.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la funzione di rilascio automatico che non spezza i capelli e aiuta ad evitare la formazione di nodi.

Pro: un ottimo rapporto qualità/prezzo per un marchio garanzia di qualità.

Contro: con i suoi 400W, può asciugare soltanto le chiome più rade, chi ha i capelli folti dovrà optare per modelli più potenti.

La consigliamo perché: questa spazzola rotante di Braun, nonostante non abbia una potenza elevata, risulta ugualmente valida ed efficace. Protegge i capelli, agisce con delicatezza e, non essendo ingombrante, può essere trasportata comodamente.

9. Philips Essential Care

La migliore per rapporto qualità/prezzo

La spazzola rotante Philips Essential Care è una delle più richieste sul mercato, grazie all'affidabilità della marca in fatto di strumenti di styling, nonché a un buon rapporto qualità/prezzo.

Si tratta di uno styler che emette un getto di aria fredda e tiepida e che comprende altri due accessori, ovvero un concentratore e una spazzola tonda più stretta per chi ha i capelli corti o di lunghezza media; grazie al cavo girevole lungo 1,8 m, è molto pratica da utilizzare senza impedimenti.

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo per un produttore leader nel settore degli styler per capelli.

Contro: alcune utenti hanno riscontrato qualche iniziale difficoltà nell'utilizzo.

La consigliamo perché: si rivela un'ottima alleata per avere i capelli sempre in ordine quando c'è bisogno di una messa in piega all'ultimo minuto e non si ha l'opportunità di andare dal parrucchiere. Costa poco ma fa il suo dovere.

10. BaByliss AS500E

La migliore con regolazione automatica della temperatura

Appartiene alla categoria delle spazzole elettriche multifunzione questo modello di BaByliss AS500E che, oltre alle spazzole cilindriche, comprende anche un accessorio lisciante.

La sua tecnologia con funzione ionica e due sensi di rotazione è "intelligente", nel senso che questa spazzola è in grado di regolare automaticamente la temperatura rendendola sempre uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità e garantita per 5 anni.

Pro: il modello top di gamma di un'azienda leader nel campo dei prodotti per lo styling dei capelli.

Contro: il prezzo è un po' alto rispetto ad altri prodotti simili.

La consigliamo perché: è una spazzola rotante top di gamma ideale per chi vuole un prodotto professionale da utilizzare quotidianamente per una chioma sempre in ordine.

11. Navaris 4 in 1

La più recensita su Amazon

Concludiamo la nostra selezione delle migliori spazzole rotanti per capelli con questo modelli proposto da Navaris che è uno dei più recensiti e meglio valutati dagli utenti Amazon.

Si tratta di una spazzola ad aria calda dotata di ben 4 accessori intercambiabili che la rendono versatile e adatta per realizzare diversi styling: 2 spazzole tonde rivestite in ceramica (una da 50 mm e una da 30 mm), una spazzola piatta, perfetta per ottenere una chioma liscia, e un beccuccio, utile per rimuovere l'umidità dai capelli e definire l'acconciatura desiderata.

Una delle principali caratteristiche di questa spazzola rotante per capelli di Navaris è la maneggevolezza: dispone, infatti, di un cavo lungo 1,85 m con gancio che concede ampia libertà di movimento, di un'impugnatura con design ergonomico, 2 temperature (alta e media) e colpo d'aria fredda. La potenza è di 500 W e risulta ideale anche per realizzare onde e boccoli.

Pro: il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo, tutti coloro che l'hanno acquistata risultano pienamente soddisfatti delle potenzialità del prodotto e, soprattutto, della sua delicatezza sulla chioma. I capelli risultano luminosi, morbidi e perfettamente in ordine.

Contro: non è molto potente, ma considerato il prezzo e i risultati di styling che concede viene considerato dagli utenti Amazon un ottimo prodotto.

La consigliamo perché: è versatile e completa di tutti gli accessori per realizzare diversi tipi di acconciature. Risulta comoda, facile da impugnare, leggera e perfetta anche per chi utilizza per la prima volta una spazzola rotante.

Come si usa la spazzola rotante

La spazzola rotante può essere utilizzata sia a bassa temperatura sui capelli asciutti che a media e alta temperatura sui capelli bagnati e tamponati. Proprio come per una messa in piega tradizionale, bisogna dividere la chioma in ciocche non troppo grandi e far scorrere la spazzola lungo tutta la lunghezza della ciocca, dalla radice alle punte.

Il movimento può essere compiuto verso l'interno, quindi con un effetto da messa in piega tradizionale, o verso l'esterno, ottenendo uno styling con le punte all'insù.

Come abbiamo visto, i modelli multifunzione con le loro testine intercambiabili offrono maggiori possibilità di styling: dal liscio perfetto, all'effetto volume, fino ad arrivare a veri e propri boccoli. I modelli monofunzione sono invece perfetti per la messa in piega, con o senza la variante delle punte all'insù.

C'è da dire che, a differenza di strumenti più semplici da utilizzare come la spazzola lisciante, la spazzola rotante è ottima per chi ha una buona manualità, mentre chi è alle prime armi potrebbe avere un minimo di difficoltà iniziale. Con un po' di pratica, comunque, tutto si può imparare.

Le spazzole rotanti ad aria calda sono dannose per i capelli?

No, le spazzole rotanti ad aria calda non sono dannose per i capelli. A differenza delle piastre liscianti, infatti, non trattengono i capelli ma, semplicemente, li modellano, proprio come accade con l'asciugatura utilizzando una normale spazzola e un phon. In più questi prodotti non raggiungono le temperature elevate delle piastre per capelli o gli arricciacapelli.

Specifichiamo che la maggior parte delle spazzole rotanti ad aria calda disponibili in commercio presentano dei rivestimenti in ceramica, tormalina o, ancora, in ceramica infusa con cheratina e olio di mandorle, che proteggono i capelli e agiscono sulla chioma con delicatezza. Inoltre alcuni modelli sono dotati di funzioni pensate proprio per evitare problemi come la funzione di rilascio automatico utile per evitare che i capelli si spezzo o si formino nodi.

L'unico suggerimento è quello di scegliere un prodotto realizzato con materiali sicuri perché solo una spazzola rotante ad aria calda di scarsa qualità può effettivamente danneggiare la chioma.

Proprio per la loro delicatezza e per la protezione che garantiscono al capello, questi articoli per lo styling possono essere utilizzati senza problemi su qualsiasi tipologia di chioma: liscia, riccia, crespa, colorata e sui capelli fini.

Come scegliere la migliore spazzola elettrica rotante

Quali sono le caratteristiche da tenere d'occhio per scegliere il modello di spazzola elettrica più adatto alle proprie esigenze? Nel confronto tra modelli diversi abbiamo già avuto modo di vedere come scegliere una buona spazzola elettrica, ma ecco nel dettaglio gli elementi indispensabili da valutare per scegliere il modello più adatto alle tue necessità.

Praticità d'utilizzo

Visto che stiamo parlando di uno strumento non proprio super semplice da utilizzare, un modello più pratico e maneggevole sarà preferibile per tutte, ma soprattutto per chi è alle prime armi.

Il peso e le dimensioni non eccessive, la presenza di un cavo girevole e di un'impugnatura comoda, la facilità di movimento della spazzola saranno fattori da tenere d'occhio in ogni caso, ma che possono rivelarsi assolutamente necessari per le meno pratiche con messa in piega e brushing.

Anche la scelta di una spazzola elettrica con rotazione automatica o manuale può incidere molto in termini di praticità d'uso: chi ha dimestichezza con la messa in piega tradizionale potrà optare anche per un modello manuale, mentre le meno esperte potranno facilitarsi la vita grazie a un modello con rotazione automatica.

Dimensioni delle spazzole

Come abbiamo visto, i modelli di spazzole rotanti che abbiamo esaminato hanno spazzole di dimensioni diverse, adatte a differenti tipologie di capello o comunque a diversi effetti di styling che si vogliono realizzare. Nonostante le misure possano cambiare in base all'azienda produttrice, esistono tre dimensioni standard per le spazzole cilindriche:

spazzole cilindriche con diametro di 20 mm : sono le più strette e sono pensate per chi ha i capelli corti , o per chi vuole un effetto di riccio stretto e definito lavorando su piccole ciocche

: sono le più strette e sono pensate per chi ha i , o per chi vuole un effetto di riccio stretto e definito lavorando su piccole ciocche spazzole cilindriche con diametro di 30 mm : questa misura intermedia è ideale per chi ha i capelli medi o lunghi ed è alla ricerca di uno styling con effetto volumizzante

: questa misura intermedia è ideale per chi ha i ed è alla ricerca di uno styling con effetto volumizzante spazzole cilindriche con diametro di 40-50mm: sono le più pratiche e veloci da usare, perfette per chi ha i capelli lunghi e folti e vuole realizzare uno styling definito ma con un effetto naturale

Tipologia di setole

Il materiale con cui sono prodotte le setole è una caratteristica importante per scegliere il modello più adatto ai tuoi capelli: la maggior parte delle spazzole elettriche hanno setole in materiali plastici, che sono tra i più indicati per evitare l'attrito, e quindi fare in modo che i capelli non vi rimangano incastrati.

I modelli più pregiati hanno le setole di cinghiale: questo materiale è il più delicato sulla chioma, e quindi è particolarmente indicato per chi ha capelli fini o tendenti a spezzarsi.

Potenza

Trattandosi di uno strumento che ha anche il compito di asciugare i capelli, una spazzola rotante ha una potenza più alta rispetto alle piastre o ai ferri arricciacapelli, ma più bassa di un phon professionale. Per le spazzole ad aria calda la potenza varia da un minimo di 500W a un massimo di 1000W per i modelli più costosi.

La potenza di una spazzola elettrica è una caratteristica fondamentale da tenere d'occhio nella scelta del modello più adatto alle tue esigenze: se sei affezionata al tuo phon e non hai intenzione di sostituirlo, allora puoi scegliere anche un modello meno potente, perchè avrai bisogno di una temperatura e una potenza medie per fissare lo styling.

Se invece sei alla ricerca di una spazzola elettrica che agisca direttamente sui capelli bagnati, allora avrai bisogno di un modello a elevato wattaggio per ottenere un effetto soddisfacente in poco tempo.

Rivestimento

Come accade anche per gli asciugacapelli e altri strumenti per lo styling, la presenza di un rivestimento in ceramica è una caratteristica importante, perchè questo materiale aiuta a uniformare il calore della spazzola e a proteggere il capello da temperature disomogenee ed elevate.

Oltre al rivestimento in ceramica, alcuni modelli più costosi presentano anche la funzione ionizzante: gli ioni rilasciati aiutano a nutrire il capello e a evitare che le lunghezze si sfibrino. Anche il rivestimento aggiuntivo in tormalina o cheratina è un valido alleato per garantire alla nostra chioma un nutrimento ulteriore.

Chi è alla ricerca di un effetto volumizzante, tuttavia, potrebbe considerare questa caratteristica controproducente: sia la funzione ionizzante che i rivestimenti in tormalina e cheratina contribuiscono a lisciare il capello, mentre invece il rivestimento in ceramica va bene per tutte, perchè non ha effetti sullo styling ma solo sulla salute del cuoio capelluto.

Accessori

È proprio il caso di dirlo: la presenza di accessori per una spazzola elettrica non è un accessorio da sottovalutare, perchè la quantità e qualità di estensioni e spazzole è proporzionale alla tipologia di finishing che possiamo dare alla nostra chioma.

I modelli multifunzionali top di gamma comprendono molti accessori diversi, che spesso vanno a integrare anche le funzioni di altri strumenti, come la piastra e l'arricciacapelli. Vediamoli nel dettaglio:

Spazzole cilindriche piccole, medie o grandi, solitamente in dotazione anche nei modelli più economici

piccole, medie o grandi, solitamente in dotazione anche nei modelli più economici Spazzola piatta , ideale per un finishing liscio e che va a sostituire le funzioni di una spazzola lisciante

, ideale per un finishing liscio e che va a sostituire le funzioni di una spazzola lisciante Ferro arricciacapelli , con o senza pinza per trattenere la porzione di ciocca, che va a sostituire le funzioni di un classico arriccacapelli di forma cilindrica

, con o senza pinza per trattenere la porzione di ciocca, che va a sostituire le funzioni di un classico arriccacapelli di forma cilindrica Concentratore , ovvero un'estremità simile a quella dei phon che serve ad asciugare più velocemente le lunghezze e le punte

, ovvero un'estremità simile a quella dei phon che serve ad asciugare più velocemente le lunghezze e le punte Altri accessori come root boost pettinini, pinze, elastici

Marca

Attualmente sono diverse le Aziende, più o meno note, che producono le loro spazzole rotanti per capelli. Dal momento che si tratta di prodotti utilizzati per donare alla chioma lucentezza, morbidezza, volume e per realizzare styling diversi ogni volta che si desidera, è importante che la spazzola rotante che sia ha intenzione di acquistare sia sicura e realizzata con materiali di ottima qualità. Per questo motivo il nostro suggerimento è quello di affidarsi a marche conosciute leader del settore, impegnate da anni nella produzione di articoli che soddisfino le esigenze di sicurezza e di efficienza degli utenti. Orientare l'acquisto verso prodotti realizzati da brand noti come Imetec, GHD, BaByliss, Rowenta, Remington, Philips o Braun è indubbiamente la scelta migliore, perché non solo propongono prodotti sicuri, duraturi ed affidabili ma garantiscono anche un'assistenza post-vendita.

Ci sono però altri marchi molto validi, seppur meno noti, che propongono prodotti di qualità e affidabili: un esempio è Navaris, che ha realizzato una spazzola rotante accessoriata, di ottima qualità e dal prezzo molto competitivo.

Spazzola elettrica e altri strumenti per lo styling: le differenze e quale scegliere

Chiudiamo questa guida alle migliori spazzole elettriche del 2019 mettendo a confronto questo strumento con altri piccoli elettrodomestici per lo styling del capello.

Come si vedrà, la scelta dell'uno o dell'altro strumento dipende moltissimo dalle esigenze che ognuna di voi ha: invece di acquistare mille prodotti economici e non essere soddisfatta di nessuno di questi, il consiglio è di capire bene qual è l'effetto desiderato e scegliere un solo prodotto ma top.

Differenza tra spazzola elettrica rotante e ferro arricciacapelli

La spazzola elettrica è uno strumento completo, che nei modelli top di gamma integra le sue funzionalità con quelle di altri strumenti per lo styling.

Uno di questi è proprio il ferro arricciacapelli: a differenza di quest'ultimo, la spazzola elettrica riesce ad agire anche sui capelli umidi o leggermente bagnati, cosa altrimenti impossibile con un classico arricciacapelli.

Va comunque detto che, a meno che non siate già ricce di vostro, se cercate un effetto boccoloso definito probabilmente l'ideale è utilizzare comunque un ferro arricciacapelli dopo aver asciugato adeguatamente la vostra chioma con il phon.

Differenza tra spazzola elettrica rotante e piastra per capelli

La spazzola elettrica garantisce un'efficace messa in piega grazie all'aria calda e al movimento, manuale o automatico, della spazzola cilindrica. A differenza della piastra per capelli, può essere usata anche sui capelli bagnati, riducendo di molto i tempi dello styling soprattutto per chi ha i capelli lunghi.

Tuttavia, come accade anche per il ferro arricciacapelli, se la vostra esigenza è di avere un liscio perfetto – effetto spaghetto, per intenderci – nulla sarà meglio della piastra per capelli, da utilizzare sempre a una temperatura non troppo elevata e dopo aver applicato uno spray termoprotettore.

Differenza tra spazzola elettrica ad aria calda e spazzola lisciante

La differenza fondamentale tra la spazzola ad aria calda e la spazzola lisciante sta nel modo in cui questi due utensili rilasciano il calore. Nel caso della spazzola ad aria calda, come abbiamo visto, ci sono dei fori da cui fuoriescono degli spifferi caldi, mentre nel caso della spazzola lisciante le setole si riscaldano elettricamente, senza l'aiuto del vapore (almeno nella maggior parte dei modelli).

Se sei indecisa tra l'acquisto di una spazzola ad aria calda e quello di una spazzola lisciante, sappi che puoi tranquillamente toglierti il dubbio scegliendo un modello di spazzola ad aria calda che abbia tra i suoi accessori anche la spazzola lisciante, in modo tale da ottenere la massima versatilità con un solo strumento.

Differenza tra spazzola elettrica soffiante e asciugacapelli

In quanto a potenza e velocità di asciugatura, nulla può battere il phon per capelli: questo elettrodomestico ha un wattaggio elevato, soprattutto nel caso dei phon professionali, quindi i tempi di asciugatura saranno di certo più brevi. Tutte noi però sappiamo bene che lo styling non si conclude semplicemente quando i capelli sono asciutti: impiegheremo tempo a pettinarli, altro tempo a piastrarli o arricciarli, e così via.

La spazzola elettrica può essere sicuramente più lenta nell'asciugatura, ma una volta terminato questo processo non c'è più altro da fare, perchè i capelli assumono la forma che desideriamo proprio mentre si asciugano, e non successivamente come accade per il phon.

Spazzole ad aria rotanti per i capelli: le opinioni e dove trovarle

Adesso che hai una panoramica generale di come funzionano le spazzole elettriche, puoi trovare il tuo modello ideale. Dove? Sono dei piccoli elettrodomestici reperibili più o meno ovunque, ma su Amazon potrai usufruire di alcuni vantaggi.

Innanzitutto potrai avere accesso a una vasta gamma di spazzole elettriche, con un assortimento molto ampio e la possibilità di filtrare i risultati in base alle tue esigenze di funzionalità e budget. Se scegli dei prodotti venduti e spediti da Amazon, potrai usufruire del loro efficace servizio clienti in caso di difficoltà.

Le recensioni delle utenti che hanno già acquistato i prodotti, insieme alle nostre linee guida, potranno infine aiutarti a capire quali sono le reali funzionalità dei vari modelli, per una scelta consapevole e che soddisfi appieno le tue aspettative.