Gli affari di Meghan Markle proseguono a gonfie vele a Los Angeles, lontano dalla royal family. Il duca e la duchessa di Sussex, insieme al piccolo Archie, si sono stabiliti da circa un anno a Montecito, esclusiva località dove hanno acquistato una lussuosissima villa. Piovono contratti e collaborazioni per la coppia, che infatti sta portando avanti diversi progetti. Tra gli ultimi, quello con Netflix e con Spotify; poi c'è il volontariato e ci sono le dirette su Zoom che li stanno tenendo molto impegnati. L'ultima, quella durante un corso di poesia per adolescenti organizzato dall'associazione culturale senza scopo di lucro Get Lit Poetry, che sostiene il il movimento Black Lives Matter. L'ex attrice di Suits pare sia un'appassionata, ha anche letto dei versi. E chissà che da lettrice non passi a scrittrice: secondo indiscrezione potrebbe pubblicare un libro.

Non ha preso le distanza dalla famiglia reale per starsene con le mani in mano: Meghan Markle sta facendo molte cose in questa sua nuova vita svincolata dalla famiglia d'origine di Harry. Si è anche data all'imprenditoria. Ma qualcosa di nuovo bolle in pentola. Secondo Vanity Fair la 39enne avrebbe tra le mani un nuovo progetto: la stesura e la pubblicazione di un libro. A rivelarlo, alcune fonti a lei vicine, le quali hanno svelato che l'ex attrice avrebbe già preso contatti con diverse case editrici e ricevuto ottime offerte. La notizia arriva dopo quella della pubblicazione del libro della sorellastra della Markle: le due non si vedono da anni e non sono in buoni rapporti. In Diario della principessa ambiziosa Samantha Markle è molto critica verso la duchessa e ne svela le ombre in qualità di sorella e figlia, oltre a raccontare la sua verità sulle fratture all'interno della loro famiglia.

Meghan Markle è un'arrampicatrice sociale? Questo essenzialmente il quadro che emerge dal libro della 56enne Samantha Markle, primogenita di Thomas Markle. Già in passato si era vociferato che l'ambizione più grande della duchessa fosse addirittura diventare presidente degli Stati Uniti. Da qui, la decisione di trasferirsi in California. Ma com'è nel suo privato la duchessa? Pare ami moltissimo i bambini e gli animali e sarebbero proprio questi due i focus del suo libro; difficilmente si concentrerà sui legami coi reali, purtroppo per chi vorrebbe qualcosa di più "pepato". Stando a quanto rivelato da un amico a The Sun vorrebbe dedicarsi proprio a un libro per bambini incentrato sull'amore verso gli animali. E in realtà non è una cosa del tutto nuova nell'ambiente reale. Già il principe Carlo nel 1980 pubblicò un libro per bambini intitolato The Old Man of Lochnagar e lo stesso fece Sarah Ferguson alla fine degli anni Novanta con la serie di libri su Budgie the Helicopter.