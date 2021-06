Ogni occasione è buona per mettere a confronto Meghan Markle e Kate Middleton. Le due cognate sono due donne molto diverse e a loro modo capaci di dividere l’opinione pubblica, soprattutto la moglie di Harry. Ma benché quest’ultima sia stata sempre in qualche modo messa in ombra, rispetto all’amatissima e impeccabile duchessa di Cambridge, ultimamente l’ex attrice sembra stia risollevando la propria posizione, agli occhi degli inglesi. La Megxit prima e le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfey sulla vita a corte poi le sono costate care, sia agli occhi dei sudditi che agli occhi della royal family stessa. Secondo alcuni recenti sondaggi però, anche se la Middleton è considerata la perfetta futura regina consorte, la Markle è agli occhi dei giovani un modello da seguire: sono d'esempio, per la generazione Z, il coraggio che ha dimostrato in questi anni e la sua capacità di andare avanti nonostante le critiche. Non solo: è anche un’icona di stile, i suoi look sono i più cercati online. E per quanto riguarda gli outfit, se c’è una cosa che lega le due donne è sicuramente la passione per le scarpe, alcune in particolare.

Kate e Meghan amano le stesse scarpe

Caratterialmente Kate Middleton e Meghan Markle sono senza dubbio due donne molto diverse, con stili di vita ormai lontanissimi. La prima è perfettamente a proprio agio all'interno della royal family e ben consapevole, sin dall'inizio, del ruolo che avrà un giorno. La seconda ormai conduce in California la vita di una qualunque mamma americana, è una donna ‘libera' e sta portando avanti assieme a Harry diversi progetti: la loro è una vita ‘normale' adesso, insomma. Dal punto di vista dello stile durante le occasioni pubbliche, invece, le due duchesse hanno qualcosa in comune in più. Amano lo stesso paio di scarpe, che hanno indossato entrambe in diverse occasioni che richiedevano un abbigliamento meno formale e più casual. Si tratta delle scarpe vegane Veja, delle sneakers bianche diventate un vero e proprio must have, soprattutto d'estate. Ma anche quando si tratta di scelte più eleganti le due duchesse si sono mostrate affini nei gusti.

in foto: Kate Middleton al G7 con decollété Aquazzura

Sia la Markle che la Middleton, infatti, amano moltissimo le scarpe Bow Tie di Aquazzura, del designer Edgardo Osorio: delle décolleté con tacco a stiletto e punta affusolata, decorate con fiocco sul retro. Sul sito sono vendute a 550 Le ha sfoggiate proprio pochi giorni fa Kate Middleton, in occasione dell’incontro con i leader del G7, un modello beige in suede molto ricercato, abbinato a un abito bianco di Alexander McQueen.

in foto: Bow Tie Pump Aquazzura

Le stesse scarpe le possiede anche Meghan Markle, fan di questo brand di lusso Made in Italy a cui si è affidata in più occasioni. Le aveva ai piedi in occasione del viaggio in Nuova Zelanda del 2018, ma anche in occasione della visita all'attore Richard O'Sullivan, lo stesso anno. Le Bow Tie Pump Aquazzura sono nate per esaltare sensualità ed eleganza di chi le indossa, ma con un tocco unico e diverso da tutte le altre scarpe. Non a caso sono state realizzate dal loro designer ispirandosi a una donna che è una vera e propria icona in quanto a femminilità: Marilyn Monroe.