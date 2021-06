Quali sono realmente i rapporti tra Meghan Markle e la cognata Kate Middleton? Nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey l'ex attrice di Suits non è stata affatto morbida: prima ha accusato i media di aver sempre tirato in ballo la rivalità tra le due giocando però a favore dell'altra, poi ha raccontato di quando la moglie di William l'ha portata alle lacrime a pochi giorni dal matrimonio. Difficile dire con certezza cosa sia realmente accaduto: di certo la duchessa di Sussex ha visto la sua popolarità crollare dopo l'intervista, anche a causa di quelle parole. Guai a toccare la duchessa di Cambridge o a metterla in cattiva luce: lei è amatissima e tutti vedono in lei la perfetta futura regina consorte. In effetti le cognate sono state sempre messe a confronto dai media. da una parte Kate Middleton, così perfetta nel suo ruolo e a proprio agio coi suoi doveri e dall'altro Meghan Markle decisamente più ribelle e anticonformista. Le due hanno ben poco in comune: entrambe hanno però una passione per le stesse scarpe!

Kate e Meghan amiche dell'ambiente

Meghan Markle aveva indossato nel 2018 un paio di scarpe vegane Veja, in occasione degli Invictus Games di Sydney, in Australia. Le aveva scelte per una regata, dunque inevitabilmente abbinate a un look sportivo e pratico, ma soprattutto a prova d’acqua. E a distanza di pochi anni anche la cognata ha fatto la stessa scelta in fatto di calzature. Ha indossato lo stesso modello (con applicazione di un altro colore) il 26 maggio scorso, in occasione di una visita istituzionale all'Università di Saint Andrews. Anche per lei outfit casual, con tailleur blu navy e T-shirt a strisce orizzontali.

in foto: sneakers Veja

Veja è un brand francese che produce accessori e scarpe e che porta avanti una politica di grande rispetto per le risorse, l'ambiente e i lavoratori. Le loro sneakers, infatti, sono realizzate in materiale sostenibile: cotone organico provenienti dalle fattorie brasiliane, senza sfruttamento degli operai che le producono. Sul sito ufficiale sono vendute a 85 euro. Non stupisce affatto vederle ai piedi di Kate Middleton, che è attentissima a ciò che indossa e fa sempre scelte etiche e responsabili: evita gli sprechi, si affida a brand low cost, ricicla gli abiti. Di pari passo, tutto ciò che indossa fa moda al punto da parlare di un vero e proprio ‘effetto Kate', come era successo per le scarpe da tennis Marks & Spencer da 35 euro andate sold-out poco dopo averle indossate durante un'apparizione pubblica.

in foto: Kate Middleton all’Università di Saint Andrews (2021)

La duchessa, infatti, sa perfettamente adattare i suoi outfit alle occasioni: in quelle più glamour rispetta l'etichetta risultando sempre elegante e raffinata, in quelle meno formali è disinvolta anche in scarpe da ginnastica e jeans. Lo stesso vale per Meghan Markle, che in tante occasioni ha sfoggiato look casual, soprattutto da quando vive in California conducendo la vita di una qualunque mamma americana che non è tenuta a rispettare rigide regole in fatto di abbigliamento.

in foto: Meghan Markle agli Invictus Games (2018)

Sneakers Veja e non solo: la tendenza dell'estate

Le sneakers bianche sono un must have in estate: con suola alta o vintage, in tela o in pelle, a loro favore hanno la caratteristica di essere abbinabili praticamente a tutto. Insomma, sono un vero e proprio jolly da tenere a disposizione nell'armadio e da giocarsi in qualunque occasione, che sia sotto un paio di shorts o una gonna lunga, abbinate a una tuta come Meghan Markle o a un tailleur sportivo come Kate Middleton. Le sneakers Veja sono un modello che consente di essere trendy e contemporaneamente di compiere una scelta etica che fa bene all'ambiente. Ma le alternative in commercio non mancano, per ogni tipo di tasca e per ogni tipo di gusto.