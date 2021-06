Kate Middleton o Meghan Markle? Da quando la seconda è entrata nella famiglia reale l’attenzione dei media sulle due donne è stata altissima. Sono state costantemente paragonate: dal modo di vestire al modo di comportarsi in pubblico, il confronto non è mai mancato. I sudditi amano la duchessa di Cambridge: bella, elegante, impeccabile nel rispettare l'etichetta eppure vicina al popolo, impegnata socialmente, a proprio agio nel suo ruolo. In lei tutti vedono una perfetta futura regina consorte. La Markle, invece, ha sempre attirato su di sé numerose critiche, che la Megxit ha accentuato: per molto tempo è stata vista come l’arpia artefice della decisione di lasciare Londra. Le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey non hanno certo migliorato la sua posizione, visto che ha fortemente criticato l’accoglienza ricevuta nella royal family e il trattamento ricevuto, lanciandosi addirittura in un’accusa di razzismo. Ma se è vero che le preferenze sono sempre state a favore della Middleton è vero anche che le cose stanno cambiando, perché i giovani hanno della duchessa di Sussex un'opinione diversa, molto più positiva.

La nuova vita di Harry e Meghan

La generazione Z sente più vicini i duchi di Sussex che i duchi di Cambridge. Mentre William e Kate appartengono a un modo distante e lontano, forse visto come troppo rigido e ingabbiato, fatto di doveri e obblighi da rispettare, Harry e Meghan sono coloro che hanno preferito la libertà a un mondo in cui non si sentivano a proprio agio. Hanno detto addio ai privilegi, pur di riappropriarsi della serenità e far crescere i loro figli in un ambiente realmente felice. La coppia si sta mettendo in gioco in ruoli che un tempo sarebbero stati impensabili, per esempio stringendo collaborazioni (da milioni di dollari) con Netflix e Spotify. Adesso la loro è la vita di una qualunque normale coppia americana.

Meghan Markle è amatissima dai giovani

L’ente benefico stem4 ha intervistato una platea di oltre mille ragazzi tra i 13 e i 25 anni, interrogandoli sui loro miti, sui personaggi preferiti che stimano e rispettano di più (dello spettacolo, dello sport, della cultura, della musica). In questa fascia d’età Meghan Markle gode di una considerazione superiore a quella di Kate: 22% dei voti contro l'11%, secondo quanto riportato dal Daily. Non è la prima volta che la duchessa di Sussex "batte" quella di Cambridge: secondo uno studio recente è lei la vera icona in fatto di moda e tendenza. I suoi look sono molto più cercati in rete. Su tutti nella classifica di stem4 svetta operò Elisabetta, che resta apprezzatissima anche dai più giovani. In lei riconoscono ugualmente un’icona pop, un esempio di carisma e forza d’animo: una donna inarrestabile che è impossibile non amare per la sua tenacia. La regina ha avuto il 26% delle preferenze degli intervistati.

A seguire ci sono il principe Harry, Meghan Markle, Kate Middleton e ultimo il Principe William. Presenti in classifica, oltre alla royal family, anche Lewis Hamilton, Billie Eilish, David Attenborough e Greta Thunberg, considerati persone stimolanti e fonte d'ispirazione. Il fondatore e CEO dell’ente Nihara Krause ha infatti sottolineato che non sono la ricchezza e la bellezza a far presa sui giovani: le loro preferenze sono state accordate basandosi su altre qualità, quali l’impegno verso la natura, l’aiuto ai più bisognosi, il coraggio, la capacità di scegliere autonomamente e di andare sempre avanti nonostante le critiche. Probabilmente lo spirito ribelle dei Sussex ha convinto la generazione Z a stare dalla loro parte, riconoscendo in loro un esempio da seguire.