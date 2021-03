Sabato 13 marzo ritorna C'è Posta per Te, il people show dedicato alle storie strappalacrime della gente "comune". La scorsa settimana il programma era andato in "pausa", visto che nella stessa serata sarebbe andata in onda la finale del Festival di Sanremo, ma ora la "padrona di casa" Maria De Filippi è pronta per rimpossessassi dello scettro di "regina del sabato sera". Per l'ultima puntata ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo sul palco elegantissima in un completo total black con i pantaloni, al quale ha aggiunto dei dettagli audaci, dalle trasparenze della camicia al gilet tempestato di paillettes.

Maria De Filippi col gilet scintillante a C'è Posta per Te

L'ultima puntata di C'è Posta per Te è in total black per Maria De Filippi, a prova del fatto che anche per un evento atteso come "la finale" non perde l'eleganza e la sobrietà che da sempre la contraddistingue. Nel look della conduttrice, però, non sono mancati i dettagli trendy e originali. Si è infatti presentata in studio con dei pantaloni a sigaretta neri, abbinati a una camicia in tinta ma completamente trasparenze. Per evitare di osare troppo con l'effetto vedo non vedo, ha completato il tutto con un panciotto tempestato di paillettes sempre in nero, lo ha portato abbottonato, così da coprire il décolleté. Non ha rinunciato agli immancabili décolleté con il tacco a spillo di Gianvito Rossi, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti lisci e con le punte leggermente all'insù.

in foto: Maria in pantaloni e panciotto

Lo stile di Maria De Filippi a C'è Posta per Te

Fin dal primo appuntamento con C'è Posta per Te Maria De Filippi ha dimostrato di essere regina di eleganza. Ha puntato quasi sempre sul total black, spaziando tra tailleur di velluto e vestiti bon-ton, dal modello "a sacco" a quello con le zip. Ha poi aggiunto un tocco scintillante al suo stile con una serie di giacche glitterate. Si è presa una "pausa" dal nero solo in rarissime occasioni, come ad esempio quando ha sfoggiato l'abito doppiopetto in grigio o quando ha osato con un completo in rosso fragola, colore must-have della prossima primavera. Insomma, sebbene abbia detto addio ai look un po' troppo rigorosi degli esordi, preferendo qualcosa di più glamour, la De Filippi non ha perso la passione per la sobrietà, anche se è stata capace di aggiungere sempre qualche dettaglio iper fashion.