Maria De Filippi è la regina del sabato sera di Canale 5, è ormai da anni che è al timone di "C'è Posta per Te", il people show dedicato alle storie strappalacrime della gente "comune", e, nonostante la longevità del programma, continua a registrare un enorme successo. Al di là degli ospiti famosi che settimana dopo settimana fanno a gara per farle visita, ad attirare tutti i riflettori su di sé è proprio la nota conduttrice. Sono ormai lontani i tempi in cui appariva in tv in versione rigorosissima tra tailleur formali e completi basic, da qualche anno a questa parte Maria ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile, apparendo glamour e sofisticata tra abiti griffati, accessori di lusso e vertiginosi tacchi a spillo.

L'abito con le zip di Maria De Filippi

Durante la nuova edizione di "C'è Posta per Te" Maria De Filippi si sta confermando ancora una volta icona di eleganza e di stile. In occasione della puntata 8, si è presentata sul palco in versione bon-ton, anche se non ha rinunciato a un dettaglio glamour. La conduttrice ha puntato su un look total black con un abito al ginocchio, caratterizzato da una gonna leggermente a campana e un corpetto con le maniche lunghe con una zip tono su tono sulla scollatura (la stessa che c'è anche all'altezza delle tasche). A completare il tutto non potevano mancare gli occhiali da vista con la montatura gold e i décolleté con il tacco a spillo, probabilmente il modello di Gianvito Rossi che ha già sfoggiato nei precedenti appuntamenti con la trasmissione.

in foto: Maria in nero a C’è Posta per Te

La passione di Maria De Filippi per i look total black

Sarà perché il nero è un vero e proprio evergreen quando si parla di eleganza o perché semplicemente non vuole osare troppo, ma la cosa certa è che Maria De Filippi a "C'è Posta per te" indossa quasi sempre dei look total black. Lo ha fatto quando ha sfoggiato il completo di velluto dallo stile mannish, quando ha optato per l'abito con il dettaglio in raso sull'orlo o quando ha aggiunto un dettaglio scintillante alla sua immagine con la giacca glitter. Fino ad ora le uniche due eccezioni le ha fatte durante la seconda puntata del programma, in occasione della quale ha scelto un vestito doppiopetto in grigio, e la scorsa settimana, quando si è presentata sul palco con un appariscente tailleur rosso fragola. Con l'inizio della primavera comincerà a osare con i colori?