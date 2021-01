"C'è Posta per Te", il noto people show condotto da Maria De Filippi, è ormai tornato a essere l'appuntamento fisso del sabato sera e sono moltissimi gli spettatori che settimana dopo settimana non vedono l'ora di scoprire le nuove ed esclusive storie strappalacrime. Al di là degli ospiti speciali e dei protagonisti delle dispute, ad attirare le attenzioni del pubblico è la "padrona di casa" che da qualche anno ha avuto una vera e propria svolta di stile fashion. In occasione della quarta diretta (in onda il 30 gennaio in prima serata su Canale 5), ha puntato nuovamente sull'eleganza senza tempo, sfoggiando un completo con pantaloni neri e giacca glitter. Il risultato? Sofisticato e glamour, a prova del fatto che la De Filippi è la regina della tv anche quando si parla di stile.

Il look di Maria De Filippi per la puntata 4 di C'è Posta per Te

Nelle scorse settimane Maria De Filippi aveva optato per dei vestiti bon-ton, da quello doppiopetto in grigio firmato Dior a quello in velluto di Saint Laurent, ma per la quarta puntata di C'è Posta per Te ha cambiato registro ed è tornata ai pantaloni. Si è presentata sul palco con un completo black&white caratterizzato da un top bianco scollato e scampanato e da un paio di pantaloni a sigaretta neri, anche se la vera "chicca" è stata la sofisticata giacca glitter, un modello lungo, con un unico bottone e il bavero di raso. Potrebbe essere firmata Saint Laurent o Dsquared2, in entrambi i casi il suo prezzo supera i mille euro. Non ha rinunciato ai tacchi a spillo e agli occhiali da vista tondi con la montatura gold. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati come al solito, mentre in fatto di make-up è rimasta fedele a delle nuance naturali.

Il guardaroba "scintillante" di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha ormai detto addio ai look rigorosi e formali dei suoi primi anni di carriera e per le apparizioni in tv non ha più paura di osare. Al di là dei tacchi a spillo, diventati un must-have super sofisticato del suo stile, ha la passione per le giacche di lusso, soprattutto per i modelli scintillanti. Analizzando gli ultimi look sfoggiati in tv, si noterà che non è la prima volta che indossa un blazer lamé, lo aveva già fatto al debutto della nuova edizione di C'è Posta per Te, in occasione della quale aveva optato per una appariscente giacca tempestata di paillettes di Saint Laurent. Insomma, a quanto pare la rivoluzione dell'armadio della De Filippi è stata drastica: sebbene rimanga fedele agli outfit monocromatici o al massimo bicolor, riesce sempre ad aggiungere dei dettagli glamour.