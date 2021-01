Maria De Filippi si conferma una delle regine televisive del sabato sera: dopo il successo della puntata di esordio della scorsa settimana torna C'è Posta Per Te, il longevo programma di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. In questa nuova puntata ci saranno nuove sorprese che coinvolgeranno il cantautore Irama e gli attori Giulia Michelini e Marco Bocci della serie tv "Squadra Antimafia", in onda su Canale 5. Per questo nuovo appuntamento la famosa conduttrice ha abbandonato i classici tailleur giacca pantalone e ha scelto un tubino grigio Dior che ricorda una giacca doppiopetto con i reverse.

in foto: Maria De Filippi con Marco Bocci e Giulia Michelini

Lo stile di Maria De Filippi

La leggendaria conduttrice di Canale 5 ha abituato il pubblico a uno stile sobrio e rigoroso, ma sempre molto chic. Abiti dalle linee pulite ed essenziali, tailleur giacca pantalone indossati con vertiginosi tacchi a spillo o tubini neri. La sua palette cromatica rispecchia questo rigore: Maria De Filippi è da sempre amante del total black o del bianco, ma a volte ha stupito il pubblico con completi a tinte fluo, come quello indossato lo scorso settembre a Tu Sì Que Vales. Per la puntata di sabato 16 gennaio 2021 ha scelto un tubino con i bottoni a doppiopetto, un modello che ha già indossato in passato in variante color panna. L'abito è completato dai reverse e dalle maxi tasche laterali e non è di questa stagione: lo abbiamo visto sfilare nella collezione Autunno/Inverno 2019-2020 di Dior. Ai piedi, neanche a dirlo, l'immancabile pump nera: un look elegante e sofisticato, da vera regina del piccolo schermo.