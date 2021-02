"C'è Posta per Te" è un appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5, che puntata dopo puntata segue con passione le vicende private dei protagonisti. Sicuramente parte del successo è anche il garbo e la spontaneità della storica conduttrice, Maria De Filippi. Sempre molto apprezzati i suoi look, fatti di pezzi eleganti e classici, come i tailleur pantalone neri o i tubini doppiopetto. Il capo più amato del suo guardaroba è sicuramente la giacca: nell'ultima puntata ha stupito tutti con un blazer glitterato firmato Saint Laurent. Per questa puntata ha declinato il suo completo d'ordinanza – la giacca monopetto e il pantalone slim – in velluto, abbinandoci un paio di decolleté con la punta.

La giacca di Maria De Filippi per la puntata 5 di C'è Posta Per Te

Tra gli ospiti della nuova puntata c'è anche l'attore Claudio Amendola e Ciro Immobile, con la moglie Jessica. Per questo nuovo appuntamento la conduttrice ha scelto di puntare sul velluto, uno dei trend dell'Inverno 2021: indossa un completo total black nero composto da una giacca monopetto e dai pantaloni dritti (probabilmente firmato Saint Laurent), con una semplice maglia grigia scollata ma non eccessivamente audace. Ai piedi non sono mancati le decolleté con la punta, sempre nere, ormai diventate un grande classico del suo guardaroba (di solito, infatti, indossa un modello firmato Gianvito Rossi).

I look in velluto di Maria De Filippi

Non è la prima volta che la conduttrice sceglie il velluto: nella puntata del 23 gennaio aveva indossato un abito bon ton in velluto nero, con le maniche corte e una fascia di raso sull'orlo della gonna che lasciava scoperto il ginocchio. Pochi giorni prima era stata ospite del programma "Che Tempo Che Fa" e in quell'occasione aveva scelto un completo rosso di velluto firmato Ann Demeulemeester. Elegante e sofisticato, il velluto è il tessuto principe dell'inverno ed esalta anche il taglio più semplice delle giacche. La popolare conduttrice ne ha fatto tesoro, confermandosi regina di stile, oltre che della prima serata.