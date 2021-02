Maria De Filippi è la regina del sabato sera di Canale 5, è ormai da anni che spopola con l'appuntamento settimanale di "C'è Posta per Te" e, nonostante la "longevità" del programma, continua a essere seguitissima. Il 20 febbraio 2021 va in onda la settima puntata e per l'occasione la conduttrice ha chiamato due grandi nomi dello spettacolo per delle sorprese esclusive, Renato Zero e Stefano De Martino. Ancora una volta, però, è stata lei la protagonista indiscussa: non ha avuto paura di osare con un appariscente look rosso fuoco, dimostrando di essere una vera e propria icona di eleganza. Ha ormai detto addio ai look formali e rigorosi degli esordi della carriera: ora è sofisticata, di classe e non rinuncia ai dettagli di lusso.

Fino ad ora Maria De Filippi non aveva mai osato con dei look dai colori audaci a "C'è Posta per Te", nelle prime sei puntate ha optato sempre per degli outfit sui toni del nero, aggiungendo al massimo dei tocchi scintillanti con dei blazer ricoperti di glitter. Questa settimana, però, le cose sono cambiate: Maria ha detto addio al total black e al grigio scuro, preferendo un più appariscente rosso fuoco. La conduttrice si è presentata in studio con indosso un elegante tailleur total red, caratterizzato da pantaloni palazzo e giacca monopetto con dei dettagli colorati sul bavero. Per completare il tutto ha scelto un top con lo scollo a V in rosa e dei décolleté col tacco a spillo color nude, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati come al solito.

La vera "chicca" del nuovo look di Maria De Filippi a "C'è Posta per Te" è il gioiello di lusso che ha sfoggiato al polso. Nel momento in cui si è seduta sugli scalini per seguire le storie degli ospiti, ha alzato leggermente la manica della giacca, rivelando un bracciale griffato e iconico. Si tratta del Love Bracelet di Cartier, un prezioso amatissimo dalle star, da Chiara Ferragni a Belén Rodriguez, fino ad arrivare a Wanda Nara. La conduttrice ha indossato il modello in oro giallo con 4 diamanti che sul sito ufficiale viene venduto a 10.700 euro. Insomma, sono lontani i tempi in cui la De Filippi appariva sobria e rigorosa in tv, ora non può fare a meno degli abiti glamour e degli accessori lussuosi e questa svolta glamour piace moltissimo ai fan.