È ormai da anni che C'è Posta Per Te è diventato l'appuntamento fisso del sabato sera ed, edizione dopo edizione, Maria De Filippi continua a essere la regina indiscussa di Canale 5. Il 23 gennaio va in onda la terza puntata della nuova edizione del programma e la conduttrice ospita due attori amatissimi, ovvero il giovane Montalbano Michele Riondino e il sex symbol Can Yaman, che la aiutano a realizzare i sogni di alcuni dei protagonisti della diretta. Al di là delle storie strappalacrime raccontate in studio, ad attirare l'attenzione del pubblico è il look della conduttrice, che negli ultimi anni ha avuto una vera e propria svolta di stile. Ha detto addio ai tailleur formali e ai look rigorosi, lasciando spazio ad abiti griffati e tacchi a spillo. Questa settimana ha puntato su un elegante total black, apparendo raffinata e sofisticata.

in foto: Il look per la terza puntata di C’è Posta Per Te

Maria De Filippi in total black a C'è Posta Per Te

Per la terza puntata di "C'è Posta per Te" Maria De Filippi indossa un look total black. La conduttrice sfoggia un abito in velluto nero a sacco, un modello bon-ton a girocollo, con le maniche corte e una fascia di raso sull'orlo della gonna che le arriva appena sopra al ginocchio. Per completare il tutto non possono mancare gli immancabili occhiali da vista con la montatura dorata e i tacchi a spillo, per la precisione dei décolleté di camoscio nero di Gianvito Rossi che sul web vengono venduti a 560 euro. Per quanto riguarda i capelli, li tiene sciolti e leggermente ondulati, aggiungendo un tocco sbarazzino allo stile composto. Insomma, ancora una volta la De Filippi ha dimostrato di non avere rivali: è lei la regina indiscussa della tv.

La rivoluzione di stile di Maria De Filippi

Sono finiti i tempi in cui Maria De Filippi appariva sobria e rigorosa in tv, da qualche anno a questa parte ha avuto una vera e propria svolta fashion, anche se non ha perso la passione per l'eleganza senza tempo. Predilige i look monocromatici, gli abiti dalle linee essenziali, i tubini al ginocchio, i tailleur giacca e pantalone, anche se di tanto in tanto osa con dei dettagli scintillanti come il blazer in lamé sfoggiato nella prima puntata di C'è Posta Per Te. Non rinuncia mai alle griffe, basti pensare al fatto che la scorsa settimana ha indossato un sofisticato abito doppio petto di Dior, e abbina tutto a dei vertiginosi tacchi a spillo.