Madame versione teenager: segue la moda delle collane di perline, ma col ciondolo di Leonardo Di Caprio Questa estate spopolano le collanine con le perline colorate di plastica stile anni Novanta-Duemila. Sì, proprio quelle che sembrano appena uscite da una confezione di patatine o da un numero di Cioè! Anche Madame si è lasciata contagiare da questa tendenza e si è mostrata nel suo lato più ‘teenager’, con tanto di ciondolo di Leonardo Di Caprio al collo.

A cura di Giusy Dente

Nonostante la giovane età, appena 19 anni, Madame si è imposta all'attenzione di pubblico e critica, ritagliandosi uno spazio sempre più ampio nel panorama musicale italiano. La cantautrice è una rapper unica, ha un modo tutto suo di mettere le parole in rima e di stenderle sulla musica, giocando molto con assonanze e metafore. La sua scelta stilistica a tutto tondo è l'autenticità, che porta tanto nella musica quanto nel modo di vestire, rifiutando qualunque stereotipo di femminilità, qualunque modello a cui adeguarsi per forza. Anche nelle sue canzoni affronta questi temi, portati anche sul palco dell'Ariston con un abbigliamento che voleva in qualche modo porre l'accento sulle gabbie che ancora costringono le donne a doversi omologare, a interpretare dei ruoli. Ma lei rifiuta l'omologazione e non vuole essere altro che se stessa, fregandosene del giudizio altrui. Un giudizio che, da quando la sua fama è cresciuta, si è fatto sempre più pesante: è stata due volte al centro di polemiche per alcune dichiarazioni che non sono affatto piaciute a una fetta di pubblico. Ma quando è lontana dal palcoscenico, Madame è una ragazza di 19 anni come tutte le altre e ogni tanto le piace mostrare il suo lato più ‘teen'!

Spopolano le collane di perline

Quest'anno impazza la moda delle collanine con le perline colorate, che ricordano i gadget plastificati che negli anni Novanta e Duemila trovavamo nel Cioè o nelle confezioni di patatine! Si tratta della cosiddetta glossy fashion, che hanno abbracciato anche diverse celebrities da Dua Lipa a Bella Hadid fino a Chiara Ferragni. L'influencer sembra letteralmente aver ripescato negli armadi gli accessori di quando era adolescente! Da settimane sfoggia di tutto: la cavigliera juicy è diventata un vero e proprio must have di questa estate e lo stesso vale per i sandali personalizzati.

La collana di Madame: spicca la foto di Leonardo Di Caprio

Anche Madame si è fatta contagiare da questa moda, capace di riportare indietro nel tempo e di far tornare immediatamente adolescente anche chi l'adolescenza l'ha superata da un bel pezzo. Lei ha 19 anni, ma si è divertita a mostrarsi in questa chiave diversa, insolita, più fresca e giocosa. Al collo ha un bijoux di perline colorate, anche se a spiccare è il ciondolo che c'è nel mezzo: un piccolo ritratto di Leonardo Di Caprio giovanissimo, agli esordi della sua sfavillante carriera, quando tutte le ragazzine del mondo erano innamorate di lui e avevano i suoi poster nella stanza! Dai diari scolastici alle T-shirt: l'attore era onnipresente, la fans amavano sfoggiare ogni tipo di gadget che avesse una sua foto stampata sopra! Evidentemente anche Madame non è immune al fascino del primo Di Caprio, che nell'anno di nascita della cantante (il 2002) era nel pieno dell'ennesimo successo (Gangs of New York di Martin Scorsese). Madame è una di noi!