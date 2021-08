Madame si libera dei tacchi alti e sdogana le ciabatte alla serata di gala Madame ha preso parte all’evento di beneficenza organizzato da Luisa Via Roma a Capri, per raccogliere fondi da destinare ai progetti dell’Unicef. La cantante ha sfoggiato un total look Versace: mini dress e ciabatte. Poi si è esibita a piedi scalzi, come aveva fatto anche a Sanremo.

A cura di Giusy Dente

Madame in Versace

La moda incontra la beneficenza: Luisa Via Roma ha organizzato una serata glamour per una nobile causa, raccogliere fondi per l'Unicef. L'evento si è svolto nel Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo a Capri. Tantissimi gli ospiti: Orlando Bloom (in qualità di battitore d'asta), Vanessa Hudgens, Heidi Klum con la figlia Leni, Marica Pellegrinelli, Emily Ratajkowski, Tina Kunakey, l’ex Premier Matteo Renzi con la moglie Agnese, Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci per fare alcuni nomi. In totale sono stati raccolti oltre 5 milioni di euro, da destinare ai bambini più bisognosi. Non sono mancate le performance musicali. Si sono esibiti sul palcoscenico la pop star americana Katy Perry, il cantautore John Legend e la nostra Madame.

Madame in total look Versace

All'evento Madame ha preso parte sfoggiando un total look Versace. La cantante ha indossato un miniabito con effetto rete in metallo color oro, completamente rivestito di cristalli effetto specchio e scollo leggermente drappeggiato. A rendere ancora più speciale questo capo da sera i dettagli Medusa sulle spalline sottili e il pattern alla greca sull'orlo.

abito Versace

Sul sito della Maison è venduto a 4100 euro. Ai piedi niente tacchi alti o sandali per lei, che ha optato per qualcosa di decisamente più comodo. Dello stesso marchio ha scelto le ciabatte in gomma da piscina nere con una Medusa tridimensionale sulla parte superiore circondata da un dettaglio alla greca, perfettamente in sintonia con il fondo dell'abito. Il loro costo è di 350 euro.

ciabatte Versace

In uno degli scatti della serata Madame è accanto all'amico e collega Sangiovanni che anche stavolta ha inserito nel suo outfit dei dettagli rosa, colore che ha scelto anche per la copertina di Outpump, per sottolineare quanto non esistano differenze tra uomo e donna. Lui è un convinto sostenitore della moda genderless: dallo smalto ai bojoux alla gonna, tutto per lui è una libera espressione di creatività e personalità. Proprio come Madame, che è abituata a esprimere se stessa in modo autentico sia a parole che con gli abiti. Lo dimostra quanto fatto a Sanremo, dove ogni look era un perfetto manifesto di accompagnamento alla sua musica, per parlare di uno dei temi a lei più cari: i ruoli in cui la figura femminile è quotidianamente ingabbiata. Moglie, madre, necessariamente legata a un uomo.

Madame in Versace

Le sue esternazioni senza filtri le sono valse alcune critiche di recente. Nelle Instagram Stories si è espressa in un elogio nei confronti degli uomini, che qualcuno non ha apprezzato, perché visto come mancanza di rispetto per le donne vittime di violenza, quasi un elogio al patriarcato. Per altri è stato semplicemente l'invito ad andare oltre le apparenze, conoscere le persone e non cadere nelle facili generalizzazioni. Una volta calmata la bufera di Tweet scatenata dalle sue affermazioni, ha voluto rispondere in prima persona agli haters che l'hanno accusata di essere anti-femminista, spiegando di essere innanzitutto una donna libera e soprattutto convinta del potere dell'amore: "I vostri Tweet sono inutili perché creano polemica, dividono e tutti sanno che l’amore è qualcosa che unisce, che comprende e voi state dividendo. L'unico modo per risolvere qualsiasi problema è proprio l’amore. Perché è l’unico modo in cui voi potete fare veramente fare qualcosa per il mondo, iniziandolo ad amare, senza giudicarlo, senza odiarlo, senza odiare le persone".

Madame in Versace

Madame canta scalza a Capri

Se all'evento è arrivata in ciabatte, per l'esibizione Madame ha preferito togliere le calzature e cantare scalza. Anche sul palco dell'Ariston si è presentata senza scarpe per cantare la sua Voce, sia nella serata di apertura che nella quarta. Non indossare le calzature durante un'esibizione non è più un gesto innovativo, sono tante la cantanti che negli ultimi anni hanno fatto questa scelta. Nel caso di Madame l'abitudine risale a ben prima di Sanremo, è qualcosa di molto radicato nella sua idea di musica e nella sua personalità libera. Comodità? Sì, ma non solo. Per lei è anche un modo per restare ancorata al momento e viverlo in pieno, per essere un tutt'uno col palco e con le vibrazioni della musica, quasi entrandosi fisicamente in connessione, raccogliendone tutta la potenza così da restituirla agli spettatori con ancora più intensità.