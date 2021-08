Parata di star a Capri: al gala Emily Ratajkowski col sexy spacco e Katy Perry sul palco in oro Lo scorso sabato si è tenuto a Capri un esclusivo evento mondano organizzato da LuisaViaRoma con lo scopo di raccogliere fondi per l’Unicef. Il red carpet è stato invaso dalle star, da Heidi Klum a Tina Kunakey, fino ad arrivare a Marica Pellegrinelli ed Elisabetta Gregoraci: ecco tutti i dettagli dei loro look.

Lo scorso weekend l'isola di Capri è stata letteralmente illuminata dalle star: sabato sera presso il Chiostro Grande della certosa di San Giacomo si è tenuto uno degli eventi più glamour dell'estate, quello organizzato da LuisaViaRoma con lo scopo di raccogliere fondi per l'Unicef. A dare il via all'appuntamento mondano è stata una esclusiva cena di gala, poi tutto si è concluso con le esibizioni di diversi artisti, da Katy Perry a Madame. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, non poteva che essere il red carpet. Heidi Klum con la figlia Leni, Tina Kunakey, Elisabetta Gregoraci, Emily Ratajkowski: ecco le celebrities che si sono sfidate a colpi di stile tra paillettes, tacchi a spillo e scollature.

Da Emily Ratajkowski a Marica Pelligrinelli, le star in total black

Il nero è il colore simbolo dell'eleganza e, come a ogni evento mondano che si rispetti, anche alla serata caprese organizzata da LuisaViaRoma sono state moltissime le star in total black. Emily Ratajkowski ha messo in mostra la sua splendida silhouette post-parto in un lungo abito con scollo a barca e spacco laterale, Vanessa Hudgens ha aggiunto un tocco di verde al look scurissimo, mentre Natasha Poly ha osato con una creazione firmata Dundas che ha lasciato il fianco in mostra con delle sensuali stringhe.

Emily Rajkowski

Tina Kunakey ha seguito uno dei trend più gettonati di stagione, quello dell'abito cut-out, rivelando l'ombelico con un grosso taglio sulla pancia. Per quanto riguarda i capelli, ha rinunciato ai ricci "esplosivi" che da sempre la contraddistinguono, optando per un'acconciatura raccolta portata con la fila centrale.

Tina Kunakey in Monot

A puntare sull'intramontabile nero, anche l'italianissima Marica Pellegrinelli, che per l'evento si è affidata alla raffinatezza senza tempo di Giorgio Armani. Lo stilista ha firmato per lei un vestito di paillettes tono su tono con la gonna alla caviglia e una profonda scollatura che ha messo in risalto il décolleté.

Marica Pellegrinelli in Giorgio Armani

Katy Perry brilla con le paillettes

Sul red carpet e sul palco dell'evento caprese non potevano mancare le paillettes. La più scintillante è stata in assoluto Katy Perry, che per l'esibizione ha puntato sull'esuberanza di Dolce&Gabbana con un sinuoso abito a sirena total gold. Si tratta di un modello tempestato di paillettes, arricchito da un mantello-cappa in bianco attaccato alle spalline del bustier. La cantante non ha rinunciato agi maxi orecchini di pietre preziose di Buccellati, messi in risalto da uno chignon alto e tiratissimo.

Katy Perry in Dolce&Gabbana

A farle concorrenza in fatto di dettagli scintillanti è stata Heidi Klum, presentatasi sul red carpet con due delle persone più importanti della sua vita, la figlia Leni (nata dalla relazione con Flavio Briatore) e il marito Tom Kaulitz. Per l'occasione ha scelto un lungo vestito monospalla sui toni del nude di Elie Saab: è tempestato di paillettes, ha un appariscente volant sulla spalla e un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe lunghe e snelle in bella mostra.

Heidi Klum in Elie Saab con il marito Tom Kaulitz

Elisabetta Gregoraci con l'abito di tulle

Tra le star che hanno calcato l'esclusivo red carpet dell'evento caprese c'era anche Elisabetta Gregoraci, che ha approfittato di una vacanza sull'isola in compagnia del figlio Nathan Falco per prendere parte alla serata glamour. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda? Assolutamente no e si è presentata in pubblico con un look principesco firmato Pleasedontbuy. La showgirl ha sfoggiato un pomposo abito in tulle bianco, un modello con il corpetto strapless e la gonna a balze dal taglio irregolare, completando il tutto con sandali e clutch bag dorate, gioielli di diamanti e un raffinato raccolto. Quale delle star si aggiudica il titolo di più elegante della serata?