Con i suoi 9,8 milioni di follower su Instagram Belén Rodriguez è una delle influencer più seguite e amate dal pubblico italiano. I suoi post superano costantemente i centomila like, arrivano anche a trecentomila e più. I fan però hanno notato che negli ultimi mesi il suo stile è cambiato: il bianco e nero ha presto il posto del colore, le foto sono più "minimal" e si concentrano su piccoli dettagli. Anche i selfie o le foto che la ritraggono sono meno frequenti: spesso sono immagini sfocate o in controluce o dettagli di mani e caviglie. Insomma, la celebre showgirl sembra essersi orientata su un mood più concettuale, che esalti la sua sensualità in modo meno glamour rispetto alle foto colorate e scintillanti del passato. Che sia merito anche del nuovo fidanzato influencer con la passione per la fotografia?

Come è cambiato il profilo di Belén su Instagram

Negli anni la showgirl argentina ha abituato il suo pubblico a foto colorate ed esuberanti di servizi fotografici, scatti privati con il figlio e foto delle sue vacanze, in cui si mostra seducente in bikini. In tutte queste foto la bellezza di Belén è protagonista, esaltata dai colori saturi e luminosi. Primi piani, pose seducenti, silhouette ben evidenziata da abiti e luci. Scorrendo velocemente verso gli scatti delle ultime settimane il cambiamento è drastico: le tinte sono più morbide, i colori più sfumati e predominano le foto di oggetti e paesaggi. Spesso sono foto di dettagli: una cornetta del telefono, una tazzina di caffé, un profumo o una crema poggiati con nonchalance sul letto. Anche le foto in cui è lei protagonista sono diverse: sono spesso in bianco e nero e comunicano una radicale inversione di rotta.

in foto: Uno scatto in bianco e nero del profilo Instagram di Belén Rodriguez

Belen racconta le sue passioni attraverso i social

Quello che non è cambiato è l'universo che Belén racconta sui social: il suo lavoro, il rapporto con il figlio Santiago (avuto da Stefano De Martino) e le sue passioni. Innanzitutto la sua passione per la moda: i look della showgirl lanciano spesso tendenze e Belén non esita a condividere abiti e gioielli che acquista sui suoi social. Su tutti sicuramente ci sono le borse griffate (come la Birkin bag in coccodrillo postata un paio di settimane fa) e le scarpe con il tacco, che ricorrono spesso nel suo feed. Ci sono poi cosmetici e profumi, in particolare quelli della Maison Chanel. E poi libri e macchine fotografiche, ma anche elementi di design o di arredo che la colpiscono particolarmente e contribuiscono a creare una cifra stilistica particolare. Infine, le foto di caffé e cappuccini con cui Belén ama dare il buongiorno ai suoi milioni di follower. Il cambiamento di stile può essere un passaggio "naturale": con il tempo chi lavora con i social network sceglie nuove strade che rappresentino la propria immagine in modo più accurato, o che diano un'immagine completamente diversa.

in foto: Cosmetici, bevande, scarpe: alcuni dettagli dal feed Instagram di Bélen

Il fidanzato di Belén è un aspirante fotografo

Dietro al cambiamento del profilo di Belén potrebbe esserci il nuovo fidanzato: il venticinquenne Antonino Spinalbese infatti oltre a essere uno stimato hair stylist ha una passione per la fotografia: suo, infatti, è il servizio fotografico realizzato proprio a Belen per l’edizione thailandese di Vogue. Ora che è stato inserito nella scuderia di talenti dell’agenzia di management fondata dalla stessa Belen Rodriguez potrebbe concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera di influencer e modello: a dicembre ha ottenuto il suo primo servizio fotografico, per Diadora. Che sia suo l'occhio dietro i bellissimi ritratti in bianco e nero che ora popolano i social della regina delle influencer?