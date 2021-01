Stefano De Martino non è più solo un ballerino o l'ex marito di Belén Rodriguez, da diversi anni è riuscito a ritagliarsi il suo posto nel mondo dello spettacolo, mostrando di avere un incredibile talento nei panni di presentatore. Da diverse settimane è al timone della nuova edizione di "Stasera tutto è possibile", il comedy show di Rai 2, e sul palco appare sempre bellissimo ed elegante in camicia, pantaloni classici e cravatta. Sui social, però, continua a documentare la sua "normale" quotidianità fatta di look casual, momenti casalinghi e abbracci a Santiago. Di recente, inoltre, ha pensato bene di riaprire la scatola dei ricordi, pubblicando uno scatto risalente all'infanzia. Il dettaglio che tutti hanno notato? All'epoca era praticamente identico al figlio nato dal matrimonio ormai finito con la showgirl argentina.

La foto di Stefano De Martino da bambino

Stefano De Martino non ha mai esitato a postare su Instagram delle foto del suo passato, risalenti a quando non avrebbe mai immaginato di diventare una star della tv. Lo aveva già fatto qualche anno fa, dando prova di aver sempre seguito la moda dei maglioni natalizi, ma solo di recente è riuscito davvero a lasciare tutti senza parole. Ha infatti mostrato ai followers uno scatto dell'infanzia, nel quale era seduto sul tavolo in accappatoio mentre sorrideva in camera. Aveva i capelli a spazzola, lo sguardo vispo e la bellezza che ancora oggi lo contraddistingue. Il dettaglio che ha fatto scalpore, però, è l'incredibile somiglianza con il figlio Santiago. Se non fosse per i dettagli vintage presenti nello scatto, papà e figlio potrebbero essere tranquillamente considerati gemelli.

in foto: Stefano De Martino da bambino

Stefano De Martino è un papà amorevole

La storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è arrivata al capolinea. Dopo un riavvicinamento durato un anno circa, i due si sono separati definitivamente in piano lockdown e pare proprio che non ci sia modo per ricucire la relazione (anche perché l'argentina ha ritrovato l'amore al fianco di Antonino Spinalbese). I due, però, continuano a essere legati dal figlio Santiago e per il suo bene non hanno alcuna intenzione di mettere fine al rapporto in modo drastico. Com'è Stefano nei panni di papà? Adorabile e amorevole, basta guardare anche un solo scatto in cui abbraccia il bambino per capire che per lui prova un amore senza limiti. Sarà orgoglioso del fatto che gli somiglia così tanto? L'unica cosa certa è che con due genitori tanto splendidi Santiago non poteva che essere bellissimo.