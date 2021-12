Kim Kardashian riceverà il Fashion Icon Award: ha trasformato l’industria della moda col suo stile Kim Kardashian riceverà il Fashion Icon Award ai People’s Choice Awards 2021. L’imprenditrice si è imposta anche come icona di stile, influenzando il settore fashion.

A cura di Giusy Dente

Forse fino a qualche anno fa il suo nome faceva pensare solo al mondo dei reality. Ma oggi dire Kim Kardashian significa riferirsi a qualcosa di più, di uno show televisivo dedicato a una famiglia ricca e chiacchierata. Significa parlare di un vero e proprio impero. La 41enne si è rivelata un’imprenditrice di talento, capace di spaziare dalla moda al beauty. Ogni evento a cui partecipa diventa un modo per far parlare di sé e del suo stile ed è riuscita ad attirare l’attenzione anche di Maison prestigiose, di cui indossa gli abiti e con cui collabora professionalmente. Insomma, è lei stessa un’industria: è capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Non a caso, la più famosa delle sorelle Kardashian attualmente figura tra le donne più ricche del mondo, nella classifica stilata da Forbes. E per premiare la sua grande capacità imprenditoriale e il suo impatto nella moda contemporanea, riceverà il Fashion Icon Award ai People's Choice Awards 2021.

Kim Kardashian icona fashion

Kim Kardashian ritirerà il premio durante una cerimonia televisiva che andrà in onda il 7 dicembre alle 21:00 su NBC. Prima di lei, si erano aggiudicate il Fashion Icon Award altre tre donne: Tracee Ellis Ross, Gwen Stefani e Victoria Beckham. Il riconoscimento è la conferma definitiva della sua straordinaria influenza nel mondo del fashion e celebra il suo grande occhio per la moda. Senza dubbio riesce in ogni occasione a far parlare di sé e del suo stile ed è solita indossare regolarmente capi di tendenza di case di moda come Givenchy, Balmain, Versace e molti altri. La 41enne è estremamente capace di intercettare le tendenze, di farle proprie e di lanciarne di nuove e questo piace moltissimo non solo ai milioni di follower in tutto il mondo che la seguono. Se ne stanno accorgendo anche le stesse Maison di lusso.

Kim Kardashian indossa Fendi x Skims

Non a caso, è riuscita a stringere una collaborazione a sorpresa con Fendi. L'imprenditrice infatti ha conquistato la moda italiana con la linea Fendi x Skims, riuscendo in un'impresa apparentemente impossibile, cioè far convivere due mondi davvero distanti: l'eleganza romana e l'abbigliamento modellante. Alcuni capi della collezione sono andati in breve tempo sold out, come la tutina total pink indossata da Ashley Graham. Ma forse è quella con Balenciaga la storia d’amore più intensa: è il marchio che la veste da mesi, in cui al momento si riconosce maggiormente e che sta sfoggiando di più.

Kim Kardashian in Balenciaga al Met Gala 2021

In parte lo si deve al suo ex marito Kanye West, che già da tempo era molto vicino alla Maison (a cui aveva anche affidato il merchandising del suo nuovo album Donda). I momenti recenti più iconici di Kim Kardashian sono proprio con gli abiti di Demna Gvasalia: il body rosa che indossava durante il Saturday Night Live a ottobre, la pelliccia iridescente della cena in un famoso ristorante di New York, il look completamente nero con tanto di volto coperto indossato al Met Gala del 2021. Non resta che aspettare la prossima mossa, che qualunque sarà, sarà di sicuro vincente.