Kanye West tra musica e moda: il merchandising di Donda è firmato Balenciaga (ed è già cult) Dopo una lunga attesa, finalmente Kanye West ha lanciato il suo ultimo album, Donda. Per il merchandising ha collaborato con Balenciaga, uno dei brand più desiderati e cool del momento: la linea comprende due t-shirt (con prezzi da capogiro) un berretto e il famoso passamontagna indossato dal rapper. Ma averli è quasi impossibile.

A cura di Beatrice Manca

Dopo un'attesa che sembrava non finire più e ben tre eventi di lancio, l'attesissimo album Donda di Kanye West è arrivato. E con esso anche una linea di abiti e merchandising firmata da Balenciaga, uno dei brand più desiderati e cool del momento. Non esattamente una sorpresa: da mesi ormai la strategia promozionale ruota intorno al brand guidato da Demna Gvasalia: prima, i look con le maschere che coprono il volto, poi Kim Kardashian al concerto pre-release con un abito da sposa che arrivava direttamente dalla sfilata Haute Couture di Balenciaga. Ora tutto torna: West ha collaborato con Demna Gvasalia per creare una linea Donda "progettata da Balenciaga".

La collezione Donda disegnata da Balenciaga

La collezione include due t-shirt a maniche lunghe, un cappellino da baseball e perfino l'ormai celebre passamontagna, per replicare il look di Kim Kardashian "mascherata". Su una delle t-shirt c'è disegnata una casa e una bambina, i simboli dell'infanzia di Kanye raccontati nell'album (che non a caso, porta il nome della madre del rapper) ma è l'altra che ha infiammato i fan: da un lato c'è la data del 2024, dall'altro i simboli presidenziali degli Stati Uniti. Un modo per ribadire la sua intenzione di correre per la Casa Bianca alle prossime elezioni?

il cappellino di Donda by Balenciaga

L'attesa per il merchandising di Donda

I capi sono in vendita sulla sezione Shop del sito di Kanye West e circolano ormai anche sui siti di resell, come sempre accade per le edizioni limitate che tanto piacciono ai collezionisti. Kanye West disegna un suo marchio di moda: ha creato una linea, Yeezy, diventata rapidamente di culto per il mix di lusso e sportswear. Perfino le ciabatte della sua linea, le Yeezy Slides, sono diventate rapidamente un oggetto del desiderio indossato perfino da Chiara Ferragni. Adesso si apre una nuova stagione artistica per il rapper insieme a Balenciaga: il direttore creativo Demna Gvasalia collabora da mesi ai suoi eventi, per definire estetica e costumi. Ma se pensate che sia facile avere questi pezzi da collezione, ricredetevi: una t-shirt costa 2oo dollari (circa 168 euro) e per averla a casa servono almeno 12 settimane. Ancora una volta, Kanye fa dell'hype e dell'attesa la sua miglior strategia di marketing.