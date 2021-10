Kim Kardashian con la pelliccia luccicante: cena al ristorante italiano come una “regina delle nevi” Da vera diva, Kim Kardashian sa bene che ogni apparizione in pubblico è un carpet, anche se si tratta di pochi metri dalla macchina al ristorante. Per una cena a New York la star dell’omonimo reality ha lasciato tutti a bocca aperta con un cappotto a pelo lungo scintillante, abbinato agli ormai celebri stivali-calza.

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian non smette mai di stupirci con i suoi mirabolanti look: dopo aver sfoggiato tute da vera Catwoman per tutta l'estate e dopo aver sbaragliato il tappeto rosso del Met Gala a volto coperto, ora è passata ai look invernali. La star dell'omonimo reality show ha pubblicato su Instagram delle foto in pelliccia: ma non un fur coat qualsiasi, bensì un cappotto a pelo lungo (con ogni probabilità finto) tempestato di paillettes e glitter iridescenti. Nella didascalia ha ringraziato i fan per i tanti auguri di compleanno che le sono arrivati (inclusi quelli tenerissimi di Beyoncé con le sue foto da bambina) ma il look risale a qualche settimana fa, per una cena in un famoso ristorante di New York: sapevate che Kim Kardashian è una fan della cucina italiana?

Kim Kardashian in pelliccia

Kim Kardashian anticipa l'inverno con la pelliccia iridescente

A New York evidentemente è arrivato un vento polare: a metà ottobre Kim Kardashian già sfoggiava un cappotto effetto fur da vera regina delle nevi. Ma del resto ad agosto andava ai concerti di Yé (l'ex marito Kanye West) con il volto coperto da un passamontagna, quindi sappiamo che per lo stile è disposta a tutto. Il look, ancora una volta, era firmato Balenciaga: Kim Kardashian indossava una tutina aderente nera (molto simile a quella sfoggiata al Met Gala) con i pantaboots, cioé la calza-stivale aderente tanto in voga quest'anno. Dopo il look rosa shock è tornata al nero, ma la vera protagonista però era la pelliccia luccicante: sarà per questo che Kardashian indossava gli occhiali sa sole in piena notte?

Kim Kardashian in Balenciaga

Kim Kardashian a cena al ristorante italiano

Da vera diva, Kim Kardashian sa bene che ogni apparizione in pubblico è un carpet, anche se si tratta di pochi metri dalla macchina al ristorante. Non serve esibire un tripudio di piume e pelliccia come la Kardashian per seguire la tendenza: basta un piccolo accessorio, come una borsa, per brillare nelle serate invernali. Le foto di Kim Kardashian sono state pubblicate ieri, ma risalgono a un paio di settimane fa: dopo aver partecipato al Saturday Night Live della NBC si è concessa una cena in un noto ristorante italiano di New York. Si tratta di Lattanzi (l'insegna è ben visibile in una delle foto) ed è un'istituzione nella Grande Mela da oltre trent'anni. La specialità? Piatti tipici romani. Vi immaginate Kim Kardashian di fronte a un piatto di carbonara?