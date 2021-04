Sono sempre meno degli uomini (e con patrimoni molto più piccoli) ma crescono. Sono le donne entrate nella lista dei miliardari stilata da Forbes, passate dalle 241 del 2020 alle 328 del 2021. Ben 63 sono nuove nella prestigiosa classifica e solo dodici condividono le loro fortune con il marito, il figlio o il fratello. Tra le new entry spicca il nome di Kim Kardashian: oltre al popolare programma "Al passo con i Kardashian" e alla sua attività di influencer, la più famosa delle sorelle Kardashian è anche imprenditrice. I suoi guadagni derivano infatti dalle vendite dei suoi marchi di bellezza e di abbigliamento, oltre ai reality e alle sponsorizzazioni. Per la prima volta in classifica anche la 31enne Whitney Wolfe Herd, cofondatrice di Bumble, la dating app in cui sono le donne a fare la prima mossa: tra tante ereditiere, lei è la più giovane "self made woman" della classifica.

in foto: Whitney Wolfe Herd

Le dieci donne più ricche del mondo

La lista dei miliardari di Forbes viene calcolata in base al patrimonio netto dichiarato al 5 marzo 2021. A guidare la classifica c'è Jeff Bezos. Tra le donne, la prima a comparire in classifica è Françoise Bettencourt Meyers, l'erede della casa cosmetica L'Oréal. Nonostante la quarantena abbia fatto ridurre le vendite di prodotti cosmetici, il valore delle sue azioni è aumentato esponenzialmente. Segue Alice Walton, la figlia di Sam Walton, che conquista il secondo posto grazie al rialzo delle azioni Walmart. Durante il lockdown Walmart ha introdotto la consegna gratuita come parte di un programma di abbonamento simile ad Amazon Prime, facendo salire le vendite online. Al terzo posto tra le donne più ricche del pianeta c'è MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, che vanta un patrimonio stimato di 53 miliardi di dollari. Subito dopo c'è Julia Koch, vedova di David Koch, che siede nel consiglio d'amministrazione della redditizia azienda di famiglia, le Koch Industries, che si occupano di raffinare il petrolio.

in foto: MacKenzie Scott e Jeff Bezos

A metà classifica della top ten c'è Miriam Adelson, la vedova di Sheldon Adelson, ex proprietario di alberghi e casinò sparsi tra Las Vegas, Macao e Singapore. Al sesto posto c'è l’americana Jacqueline Mars, co-proprietaria dell'omonimo colosso dell’industria dolciaria. Settima è la cinese Yang Huiyan, ottava la tedesca Susanne Klatten (che ha una quota in Bmw), nona l’australiana Gina Rinehart che ha ereditato la fortuna del padre nel settore siderurgico. Chiude la classifica la cilena Iris Fontbona.