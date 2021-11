La gravidanza “griffata” di Ashley Graham: il look premaman con tutina rosa e borsa da quasi 14mila euro Ashley Graham è incinta, aspetta due gemelli dal marito Justin Ervin e, sebbene il suo pancione sia enorme, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla passione per la moda. L’ultimo look premaman sfoggiato è all’insegna del lusso: ecco chi ha firmato la tutina rosa e la borsa di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è incinta, aspetta due gemelli dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza qualche mese fa condividendo sui social una foto in versione dea della maternità e da allora non può fare a meno di documentare ogni dettaglio della dolce attesa, dal pancione che diventa giorno dopo giorno sempre più grande ai piccoli inconvenienti che vive in questo periodo delicato. Nelle ultime ore ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla passione per la moda solo perché le sue forme stanno cambiando in modo evidente: il nuovo look premaman della curvy è infatti all'insegna del lusso e delle griffe.

Il look di Ashley Graham è firmato da Kim Kardashian

L'avevamo lasciata nuda mentre mostrava il meraviglioso pancione ai followers e oggi ritroviamo Ashley Graham più glamour che mai. Il suo nuovo look premaman è infatti iper griffato e strizza l'occhio a Kim Kardashian. La modella ha infatti indossato una tutina seconda pelle in total pink, un modello stretch e con i pantaloncini ciclista della collezione Fendi X Skims (quella firmata dalla regina dei selfie) che le ha fasciato il pancione, mettendolo in risalto. Lo ha abbinato a una giacca di pelle oversize in stile Matrix, dando così prova di non aver "perso lo smalto" da top model durante questa dolce attesa gemellare.

La Birkin bag di Ashley Graham

Quanto vale la Birkin di Ashley Graham

Sebbene nella didascalia la Graham abbia chiesto ai followers "Mamma motociclista hot o cattiva di Matrix?", il dettaglio che ha attirato l'attenzione dei fashion addicted più incalliti è un altro: la borsa sfoggiata. Ashley ha infatti abbinato il look griffato a una preziosa Birkin bag di Hermès in pelle nera, alla quale ha dedicato addirittura una foto in primo piano. Il modello scelto dalla top è decisamente di lusso, basti pensare al fatto che sul web viene venduto a 13.980 euro. Insomma, a quanto pare la gravidanza gemellare della curvy è all'insegna del glamour, della moda e delle griffe. Quante sono le mamme che sognano di sfoggiare degli accessori tanto costosi in dolce attesa?