Jennifer Lopez incanta col selfie al naturale: bellissima senza trucco (e senza extension) Jennifer Lopez non manca di incantare con la sua bellezza, anche in versione acqua e sapone. Nell’ultimo scatto condiviso sui social è struccata e ha i capelli al naturale, mossi e dopo tanto tempo senza extension. Per lei il tempo sembra non passare mai!

A cura di Giusy Dente

Il sogno dei fan di Jennifer Lopez si è trasformato in realtà. Per gli irriducibili romantici e per coloro che hanno sempre fatto il tifo per Ben Affleck, i due sono tornati insieme a distanza di 20 anni, diventando protagonisti assoluti dell'estate 2021. Sono chiacchieratissimi e paparazzati ovunque: anche nel corso della loro vacanza in Italia hanno avuto gli occhi del mondo puntati, per questo ritorno di fiamma che ha davvero monopolizzato l'interesse mediatico sin dai primi non confermati rumors. La popstar si è goduta col compagno dei giorni di relax, sfoggiando un fisico mozzafiato: in bikini la popstar 52enne non ha nulla da invidiare a star più giovani, è in forma fisica perfetta. E questo è in gran parte merito dello sport, che continua a praticare con costanza e che la fa sentire bene, difatti ha ammesso di essere più in forma adesso rispetto a quando aveva 20 anni! Al rientro ha ammaliato tutti mettendo da parte il look vacanziero a vantaggio di uno più principesco, con un abito verde lime tempestato di perline scintillanti firmato Elie Saab. Ma benché sia solita mostrarsi in modo impeccabile, la cantante è anche a proprio agio struccata. Nell'ultima foto pubblicata sui social è al naturale e ha anche mostrato il suo nuovo hair look.

Il segreto di bellezza di J-Lo

Jennifer Lopez non ha fatto ricorso alla chirurgia. Ha sempre smentito coloro che, insospettiti dalla sua pelle radiosa, liscia e senza imperfezioni, hanno insinuato un ritocchino. Il merito del suo viso sempre fresco e luminoso è di una skincare routine meticolosa, che segue in modo rigoroso e che si compone di diverse fasi. Prima c'è la pulizia iniziale un detergente antiossidante e lenitivo, poi procede con un siero illuminante e rassodante dall'effetto antigas e poi conclude gli step con una crema a base di acido ialuronico con protezione solare. Da appassionata del mondo beauty si è personalmente lanciata nel settore come imprenditrice, con una linea di prodotti tutta sua, che le permette di condividere con tutte le donne i segreti del suo look ‘glow' che la contraddistinguono da anni.

Jennifer Lopez si mostra al naturale

Proprio con quel look luminoso e fresco si è mostrata sui social: senza trucco, senza filtri, al naturale ma con la pelle perfettamente pulita e radiosa, merito dei prodotti della sua linea. Ad attirare l'attenzione sono stati anche i capelli. La popstar, infatti, ha abbandonato le lunghe extension che aveva fino a pochi giorni fa e ha sfoggiato delle graziose ciocche lunghe fino alle spalle, modellate in bellissime onde da spiaggia. Anche lei insomma ha optato per i capelli al naturale, una scelta che in questi mesi hanno preso in considerazione diverse celebrities, rilanciando la chioma corta. Una delle prime a stupire con la trasformazione è stata Ariana Grande che ha detto addio alla sua iconica ponytail per sfoggiare frangia e ricci. E ci ha dato un taglio anche Nicole Kidman, che non porta più la chioma lunga bensì un pixie cut decisamente sbarazzino. Con la nuova acconciatura J-lo sembra davvero una ragazzina: per lei il tempo sembra essersi fermato!