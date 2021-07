La chirurgia non c’entra: ecco come fa ad essere così tonica Jennifer Lopez a 52 anni Jennifer Lopez ha appena compiuto 52 anni ma sembra non sentire affatto il peso dell’età che avanza. Come fa a vantare una pelle tanto radiosa e tonica? La chirurgia non c’entra nulla, segue una skin routine ben precisa: ecco quali sono i prodotti che usa.

Per Jennifer Lopez il tempo sembra essersi letteralmente fermato: nonostante abbia appena compiuto 52 anni, continua a essere un sex symbol, un'icona di bellezza e di stile dal fisico mozzafiato e dalla pelle giovane, fresca, radiosa. Complice l'amore travolgente con il suo ex storico, di recente la popstar sembra essere ancora più splendida e raggiante, tanto che, confrontando le sue foto di ieri e oggi, sembra addirittura ringiovanire anno dopo anno. Sebbene la cosa possa facilmente far pensare ad alcuni piccoli ritocchi, la verità è che la chirurgia estetica non c'entra nulla: il segreto di J.Lo è seguire una skin routine precisa giorno dopo giorno.

J.Lo è un'icona di bellezza naturale al 100%

Già in passato J.Lo si era ritrovata a smentire tutti coloro che la accusavano di essersi servita della chirurgia estetica, ha urlato a gran voce di essere naturale al 100% e di non avere alcuna intenzione di ritoccarsi nonostante i 52 anni. Come fa a non avere neppure una ruga o un segno del tempo sul viso? Lo ha rivelato sul profilo del suo brand beauty, sul quale ha documentato con un video la skin routine del mattino. La star si è immortalata senza trucco appena sveglia con una tazza di latte tra le mani e indosso il pigiama: nonostante il look acqua e sapone, non ha neppure un'imperfezione, un'irritazione o un brufolo sulla pelle.

La skin routine di Jennifer Lopez

Comincia la giornata lavandosi il viso con un detergente cremoso a base di crusca di riso, radice di cocco e radice di poligono giapponese, sostanza che risulta essere antiossidante e lenitiva per la pelle. Subito dopo si serve di un siero illuminante e rassodante dall'effetto antigas istantaneo, poi di un contorno occhi schiarente (sempre 100% naturale) e poi di una crema a base di acido ialuronico con la protezione solare (solitamente con SPF 30). Qual è il prodotto che fa davvero la differenza? Non si tratta di una crema o di un composto per il viso ma di un integratore a base di vitamine A, C, E, rame, manganese ed estratto di olive. In quante prenderanno esempio da Jennifer per arrivare ai 52 anni in forma tanto smagliante?