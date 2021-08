Jennifer Lopez come una principessa: l’abito di pizzo in verde lime è un incanto Jennifer Lopez è tornata a casa dopo la vacanza in yacht in compagnia di Ben Affleck e ne ha approfittato per trasformarsi in una vera e propria principessa. Ha incantato i fan con il suo nuovo ed etereo look in verde lime, sfoggiando un meraviglioso abito bon-ton in pizzo e volant.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è una delle indiscusse protagoniste dell'estate 2021, è da quando i media hanno cominciato a parlare del presunto ritorno di fiamma con Ben Affleck che tutti i riflettori sono stati puntati su di lei. La conferma della storia d'amore è arrivata in occasione del compleanno della diva, quando per la prima volta ha postato sui social una foto in cui bacia con passione il fidanzato ritrovato. I due si sono concessi una lunga vacanza in Italia a bordo di un mega-yacht e sono apparsi più innamorati che mai, facendo sognare tutti i fan nostalgici. Ora sono tornati a casa ma non perdono occasione per condividere foto e Stories delle loro giornate. La popstar, in particolare, si è mostrata in versione principessa, incantando con un look etereo in verde lime.

J.Lo segue la tendenza fluo

Sarà perché l'amore la rende raggiante o perché semplicemente ha trovato il segreto per non sentire il peso dell'età che avanza, ma la cosa certa è che Jennifer Lopez sembra essere rinata da qualche tempo a questa parte. Ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore, postando un breve video in cui appare splendida in versione principessa sulle note di Young At Heart di Frank Sinatra, il cui testo recita: "Le fiabe possono avverarsi, può succedere a te". Al di là della forma fisica mozzafiato a 52 anni, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il suo look. La popstar ha seguito il trend fluo sfoggiando un lungo ed etero abito in verde lime tempestato di perline scintillanti firmato Elie Saab.

Tacchi e diamanti per completare il look principesco

Si tratta di un modello da sogno in pizzo e volant, con le maniche lunghe e trasparenti, la gonna alla caviglia e il colletto bon-ton con un nastro di raso portato annodato. Per completare il tutto la diva ha scelto dei sandali in tinta con il tacco a spillo firmati Femme LA, orecchini e anelli di diamanti di Broken English Jewelry e un elegantissimo raccolto che ha messo in risalto sia i gioielli che il viso dai lineamenti impeccabili. A curare il suo hairstyle è stato il parrucchiere di fiducia che ormai la segue da anni, Chris Appleton. In questa inedita versione bon-ton e fluo J.Lo non sembra essere forse un vero e proprio "faro nel deserto"? Nonostante i 52 anni appena compiuti, riesce ancora a dettare legge in fatto di stile.