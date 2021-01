Quale donna non ha mi provato un pizzico di invidia per Jennifer Lopez, che a più di 50 anni continua a essere un indiscusso sex symbol? Vanta un corpo da urlo che fa invidia anche alle 20enni, indossa solo eleganti e sofisticati abiti griffati e spopola con ogni progetto lavorativo. Non di rado si serve dei social per mostrarsi in versione "casalinga", ovvero in vestaglia e senza trucco, non avendo paura di immortalarsi al naturale. Nonostante più di una volta ci abbia tenuto a precisare di non essersi mai servita della chirurgia per avere una pelle tanto liscia e levigata, sono ancora moltissimi coloro che sui social insinuano il contrario. Nelle ultime ore, complice la promozione della nuova collezione firmata J.Lo Beauty, la popstar è tornata ad affrontare la questione, mettendo definitivamente a tacere le malelingue.

Jennifer Lopez si mostra al naturale

Dopo aver posato nuda per la copertina del singolo inedito, J.Lo ha lanciato la nuova collezione beauty del brand che porta il suo nome. Per l'occasione non ci ha pensato su due volte a mostrarsi in versione acqua e sapone sui social. Probabilmente aveva appena finito un allenamento intenso, visto che aveva la pelle sudata, indossava un semplice top nero scollato e con dei dettagli in pizzo sul décolleté e aveva i capelli legati in uno chignon spettinato. Sul viso, fatta eccezione per una linea di matita leggermente sbavata, non portava neppure un filo di trucco. Come già dimostrato in passato, la diva ha dimostrato di essere splendida anche "al naturale", tanto da non avere nulla da invidiare alle colleghe molto più giovani.

in foto: J.Lo con un trucco glow

J.Lo si è rifatta?

Insospettiti dalla pelle liscia e senza neppure l'ombra di una ruga o di un segno del tempo, molti followers e utenti del web hanno accusato la Lopez di essersi servita di qualche ritocco chirurgico o di qualche punturina per rimpolpare il viso.

in foto: Selfie senza trucco

Stanca di dover subire delle insinuazioni simili, è tornata a intervenire sulla questione, dicendo: "È solo la mia faccia. Per la 500milionesima volta: non ho mai fatto punture o interventi chirurgici". Insomma, l'attrice non ha lasciato spazio a possibili fraintendimenti e urla a gran voce di essere naturale al 100%. Il consiglio che dà a tutti i fan? Imparare a sentirsi bene nella propria pelle: solo così si raggiungerà un'incredibile sicurezza in se stessi.