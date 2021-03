Vittoria Lucia Ferragni è nata! L'influencer era ormai entrata nella 39esima settimana e da giorni tutti i follower erano in trepidante attesa. Basti pensare che erano persino comparse su Twitter le pagine "Aggiornamento Orario Gravidanza Chiara Ferragni" e "Aggiornamento stato d'animo Fedez"! Il nome della piccola è già in tendenza e il post pubblicato dai genitori ha superato i 600 mila likes in pochi minuti. Il primo a pubblicare la foto della bambina è stato Fedez, seguito poi da Chiara Ferragni. La piccola è nata la notte del 23 marzo, dunque festeggerà il compleanno a pochi distanza da quello del fratellino Leone, nato il 19 marzo di tre anni fa. La gravidanza dell'imprenditrice è stata documentata giorno dopo giorno, lei ha risposto a tutte le domande dei follower e alle loro curiosità, tranne una: il nome della bambina, tenuto nascosto fino all'ultimo. Difatti da tempo impazzava il toto nome e la previsione avanzata da qualcuno si è avverata.

Mistero svelato sul nome di Baby Girl

Per 9 mesi è stata per tutti semplicemente Baby Girl: Chiara Ferragni e Fedez sono stati attentissimi a non far trapelare nulla circa il nome della loro secondogenita, a differenza di quanto successo con Leone. In quel caso il dettaglio era arrivato alla stampa, ma stavolta le cose sono state tenute molto più sotto controllo, salvo alcuni piccoli spoiler. E la previsione fatta da molti fan e follower è stata azzeccata! La bambina si chiama Vittoria Lucia Ferragni, dunque come il fratellino ha sia il cognome materno che paterno, una scelta che l'imprenditrice stessa ha chiaramente motivato: "Entrambi i cognomi sono importanti allo stesso modo e dare solo quello del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d'accordo". L'iniziale del nome era stata l'unica cosa anticipata: la lettera era stata fieramente esibita da papà Fedez nella prima serata del Festival di Sanremo. Per l'occasione si era fatto stampare sulla camicia le iniziali dei nomi della sua famiglia e per la prima volta aveva fatto la sua comparsa accanto alla L, alla F e alla C anche la V. Vittoria era uno dei nomi più gettonati, da tempo circolava sui social assieme a Venere.

Cosa significa il nome Vittoria

Il nome ha un'origine latina (Victoria) e rimanda al sostantivo "vittoria". Estendendo il significato indica colei che è vittoriosa, che vince sul male. La divinità omonima della mitologia romana era quella della vittoria in battaglia ed era raffigurata come una donna con le ali, allo stesso modo dell'equivalente della mitologia greca, la dea Nike. Il nome ha trovato ampia diffusione in Europa dopo l'incoronazione della regina del Regno Unito nel 1838. Forse sarà la stessa Chiara Ferragni a svelare i motivi di questa scelta, perché assieme a Fedez hanno deciso di chiamare così la loro bambina. Nello scatto pubblicato su Instagram la piccola è tra le braccia della mamma e indossa proprio un cappellino della Chiara Ferragni Collection. Il nome che hanno scelto per lei i Ferragnez è un nome di speranza, di rivincita , che acquista un significato importante soprattutto in questo periodo delicato in cui è venuta al mondo: non poteva esserci augurio più grande che quello di una vittoria sulla negatività del momento.