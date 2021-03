Quest'anno sul palco di Sanremo 2021 ci sarà anche Fedez che duetterà con Francesca Michielin. I due cantanti all'Ariston porteranno il loro inedito intitolato "Chiamami per nome" e lo faranno esibendo una serie di look ben studiati e super griffati. Se la Michielin indosserà a Sanremo una serie di look custom made appositamente realizzati per l'occasione dal brand Miu Miu, tutti ispirati agli anni '50 e '60 della musica italiana, Fedez aveva rivelato su Instagram che a vestirlo per il Festival sarà l'amica Donatella Versace.

Il cantante sulle stories di Instagram qualche giorno fa aveva condiviso con i fan alcuni momenti del fitting pre Festival, pubblicando anche una foto al fianco di Donatella Versace. Ora a poche ore dall'inizio dell'edizione 2021 di Sanremo ha pubblicato uno scatto in cui appare di spalle, con indosso una camicia Versace dalla stampa custom made su cui appaiono quattro lettere: V, F, C, L. E' lo stesso cantante a spiegare che le quattro lettere sono le iniziali dei componenti della sua famiglia: Federico, Chiara e Leone. In più c'è una V che è dunque l'iniziale della bambina che a breve partorirà Chiara Ferragni. Il messaggio nascosto nel look per Sanremo si inserisce in un progetto più ampio di stile pensato per Sanremo di cui ci ha parlato lo stilyst del cantante, Giulio Casagrande.

in foto: Fedez in Versace a Sanremo

Quale sarà dunque lo stile di Fedez a Sanremo 2021? Dobbiamo aspettarci qualcosa di originale o una serie di look più classici e formali? Lo abbiamo chiesto allo stylist di Fedez Giulio Casagrande che da tempo segue il cantante per i servizi fotografici e per altre occasioni pubbliche. Ai microfoni di Fanpage.it lo stylist ha rivelato i dettagli dei look sanremesi di Fedez, che saranno composti con abiti formali mescolati con pezzi originali dalla stampa all over.

A cosa ti sei ispirato per i look sanremesi di Fedez?

Quest'anno ci siamo dedicati alla famiglia. Federico vestirà Versace, con Donatella abbiamo un rapporto da anni, con lei Federico è anche amico. Ho cercato di tenere i valori fondamentali per Federico e del brand. La famiglia è stato il punto di partenza.

Quale sarà lo stile di Fedez?

Sanremo è un palco molto istituzionale e Federico è un uomo. Sull'uomo sì si può giocare moltissimo ma con certi limiti. Lo scorso anno un esempio di costume è stato Achille Lauro, Federico non è Achille Lauro, nel senso che è un personaggio più istituzionale e più rigoroso. Essendo il primo anno che calchiamo questo palco, ed è il palco più importante in Italia, abbiamo deciso di lavorare su un rigore sofisticato ma con l'aggiunta di stampe caratteristiche di Versace. Le stampe sono state disegnate per l'occasione da Versace, sono esclusive e non andranno in produzione.

C'è un fil rouge o un tema che accomuna i look scelti per il palco?

Sul palco indosso a Federico non vedrete cose matte ma c'è un gioco con le stampe molto particolare all'interno delle quali si vedranno delle forme e dei disegni particolari che riportano al tema della famiglia. In ogni serata protagonista del look sarà una stampa diversa.

Come saranno composti i look delle diverse serate?

Principalmente Fedez indosserà completi giacca e pantalone. La prima sera sul palco avrà un abito, la seconda, quella delle cover, siamo andati su qualcosa di più originale: indosserà una camicia e pantaloni dalla stampa all over abbinati a un tuxedo. La terza sera è ancora in gioco, abbiamo due opzioni, una più casual e una più rigorosa. La proposta casual prevede una giacca in tessuto, simile a una giacca jeans, ma è possibile che sceglieremo il look rigoroso, con giacca tuxedo e camicia a stampa. L'ultima sera ci sarà un look più matto, più divertente, dove sarà protagonista un stampa all over sia sulla giacca che sulla camicia e ci abbiamo abbinato un pantalone nero.

Per il daily invece che look dobbiamo aspettarci?

Federico indosserà scarpe Santoni create per l'occasione con dettagli che riportano al tema della famiglia.

Come avete coordinato il look di Fedez con quello di Francesca Michielin?

Miu Miu (brand che vestirà la Michielin n.d.r) è un marchio molto diverso rispetto a Versace. Con la stylist di Francesca, Susanna Ausoni, abbiamo iniziato a sentirci per coordinare i look in base ai colori lasciandoci però una certa indipendenza. Ci siamo ovviamente allineati su alcune cose, soprattutto sui colori. I look non cozzeranno, saranno coordinati ma manterranno comunque un'indipendenza. C'è un approccio diverso ma stanno molto bene insieme.

Come stylist da cosa prendi ispirazione?

Spesso e volentieri parto dal cinema. Ho dei miei registi feticcio. Con la celeb è difficile inserire le proprie ispirazioni personali. Quello delle celebrities è un mondo a parte, lo styling in quel caso si basa sulla persona. Bisogna, dunque, considerare i gusti e le forme del talent che segui. Quando lavoro sull'editoriale, invece, mi ispiro molto al cinema. Ho dei registi preferiti che parlano di relazioni, da qui anche la scelta della famiglia per il fil rouge dei look di Fedez a Sanremo. Amo molto Bergman, Truffaut ma anche Wes Anderson.