Il nuovo gioiello di Chiara Ferragni: la collana con oro, diamanti e zaffiro vale 13 mila euro C’è una new entry nella collezione di gioielli preziosi di Chiara Ferragni. Si tratta di una collana in oro e diamanti con zaffiro rosa a forma di cuore che ha ricevuto in regalo. Benché il brand la venda sul suo sito a un prezzo competitivo, il suo valore è molto più alto.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni indossa Tennis Scarlett Heart Precious Stone di Aquae Jewels

Accessori griffati e gioielli di lusso sono la grande passione di Chiara Ferragni. Da quando è diventata mamma l'imprenditrice ama sfoggiare soprattutto bracciali e collane dedicati alla sua famiglia, in particolare ai figli Leone e Vittoria. Spesso si tratta di regali che le vengono fatti, degli omaggi personalizzati che lei indossa con orgoglio. L'ultimo pezzo della sua collezione di gioielli preziosi è una collana di diamanti.

La collezione di gioielli di Chiara Ferragni

Tra le ultime new entries nella nutrita collezione di gioielli di Chiara Ferragni ci sono quelli personalizzati. Fedez ha festeggiato la nascita di Vittoria disegnando lui stesso dei bracciali in oro e diamanti regalati poi alla moglie come push present. La loro particolarità? Su uno la lettera L di Leone e sull'altro la V di Vittoria. Prima di lui era stata Marina Di Guardo, la mamma dell'influencer a farle dono di una creazione realizzata da una famosa boutique milanese: stavolta una collana però, con due piccoli ciondoli a forma di angioletti e nuovamente le iniziali dei bimbi. Di recente l'influencer ha anche ricevuto due bracciali porta fortuna da Netali Nissim, un brand che ama molto e che indossa spesso, uno per lei e uno per la piccola Vittoria.

La nuova collana di Chiara Ferragni

La collana che sta sfoggiando Chiara Ferragni in questi giorni, in cui si sta godendo delle vacanze in Sardegna, è il regalo ricevuto da Aquae Jewels. Si tratta di un gioiello disponibile in tre varianti d'oro puro 18 carati (giallo, bianco, rosa) e personalizzabile con quattro pietre (smeraldo, rubino, zaffiro, zaffiro rosa). Quella al collo dell'influencer è la collana in oro bianco con zaffiro rosa a forma di cuore, impreziosita da diamanti puri su tutta la sua circonferenza. La bottega Aquae Jewels è situata nel cuore di Dubai e da lì vengono spedite le pietre preziose impiegate per realizzare i gioielli. Non ci sono intermediari nella vendita, né grossi distributori né negozi al dettaglio, per questo l'azienda riesce a essere competitiva sul mercato con prezzi più accessibili.

Tennis Scarlett Heart Precious Stone di Aquae Jewels

La collana in oro, diamanti bianchi e zaffiro rosa a forma di cuore da 3 carati indossato dalla Ferragni ha un valore medio sul mercato di oltre 13 mila euro (come specificato sul sito del brand), ma è venduta online sul loro sito a un prezzo notevolmente inferiore: circa 6100 euro. La moglie di Fedez non lo ha pagato, le è stata regalata, come si può facilmente capire dalla scritta "Supplied by" utilizzata dagli influencer proprio per palesare di non aver pagato assolutamente nulla di tasca propria. Stesso discorso anche per un altro gioiello a forma di cuore: un anello con grosso smeraldo verde centrale regalatole dal brand Masetti Gioielli a dicembre. Ed era impreziosita da delicatissimi zaffiri rosa anche la parure (anello, orecchini e collana) ricevuta il giorno del suo 34esimo compleanno dalla stessa azienda. Aanche se l'influencer ultimamente sfoggia look molto freschi ed estivi con bijoux low cost, la sua passione sfrenata per le pietre preziose resta. In fondo lo sanno tutti: diamonds are a girl's best friend!