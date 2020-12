Caldo e luminoso, semplice e minimal oppure scintillante con labbra rosse: sei pronta a ricreare il make up delle feste? Quest'anno il Natale sarà completamente diverso, ma non per questo i look delle feste natalizie dovranno essere trascurati, anche se staremo a casa. Per il make up di Natale 2020 puoi prendere ispirazione dai look delle star, da Chiara Ferragni a Jennifer Lopez, ricreandoli a casa tua per cercare di vivere una giornata all'insegna della serenità e della positività perchè il make up, si sa, è terapeutico.

Chiara Ferragni: make up glow e capelli raccolti

Per chi ama i look semplici e luminosi il make up da cui prendere ispirazione è quello sfoggiato da Chiara Ferragni: il trucco è minimal e radioso, con un make up occhi sui toni dell'oro, incarnato fresco e labbra shiny. Pe realizzarlo puoi impreziosire la tua base viso con un illuminante, come ad esempio il Diamond Bomb All Over Diamond Veil di Fenty Beauty che potrai utilizzare anche per il trucco occhi, mentre per labbra scegli un rossetto cremoso dall'effetto luminoso come L'Absolu Rouge di Lancôme. Anche l'acconciatura è semplice, con ciocche morbide e sinuose che incorniciano il viso. Raccogli i tuoi capelli in uno chignon lasciando libera qualche ciocca frontale che andrai ad arricciare con una piastra per capelli oppure un ferro, creando onde ampie e morbide.

Jennifer Lopez, coda di cavallo e make up rosso e oro

Il beauty look sfoggiato da Jennifer Lopez è il look delle feste natalizie per eccellenza, sui toni dell'oro e del rosso acceso. Un trucco luminoso ed elegante per indossare quel rossetto che ti manca da tanto e che non puoi applicare sotto la mascherina. Per illuminare il tuo sguardo scegli di applicare ombretti dai toni luminosi dell'oro e quelli caldi del marrone, che trovi racchiusi per esempio nella palette Duo Eyeshadows di Nars. Per le labbra invece, punta su un rossetto rosso fuoco e luminoso, come il Rouge Dior della maison francese Dior. Il focus rimane sul make up, mentre i capelli sono raccolti in una morbida coda di cavallo bassa.

Paola Turani: focus sullo sguardo e capelli naturali

Un look caldo e magnetico come quello indossato da Paola Turani è perfetto per le feste natalizie, specialmente se abbinato a un total look in lana tono su tono con il trucco. Il protagonista è lo sguardo, delineato da una matita nera intensa e profonda come la PermaGel Ultra Glide di Pat Mc Grath e da ombretti caldi e luminosi come quelli contenuti all'interno della palette Salted Caramel Bite Sized Shadow Palette di Too Faced. Applica l'ombretto sulla palpebra mobile e poi sfuma il colore anche sulla rima ciliare inferiore per rendere lo sguardo ancora più magnetico. Per quanto riguarda invece l'acconciatura scegli un look naturale, con onde morbide e sinuose da realizzare con una piastra e spazzolate una volta che il capello sarà freddo per aprire le onde.

Katy Perry: onde morbide e make up pink

Un look fresco e frizzante come quello indossato da Katy Perry è perfetto per donare una vibrazione di positività alle feste natalizie. Le labbra sono colorate da un velo di rossetto sui toni del rosa, il protagonista di tutto il make up. Per gli occhi potrai sbizzarrirti con le frizzanti tonalità della palette Naked Cherry Eyeshadow Palette di Urban Decay, illuminando il tuo sguardo, mentre potrai colorare le tue labbra con un rossetto luminoso e vivace come il Rouge À Lèvres Satin di Gucci. Per i capelli anche la cantante sceglie le onde, concentrate solo sulle lunghezze, seguendo il trend del momento lanciato da Billie Eilish.

Kylie Jenner: make up nude e capelli effetto wet

Se per le feste natalizie vuoi un look estremamente semplice puoi lasciarti ispirare da Kylie Jenner: un make up delicato e minimal, con un tocco di mascara e labbra nude. Definisci il tuo sguardo applicando il Mascara Volume Effet Faux Cils Radical di Yves Saint Laurent che darà volume alle tue ciglia incorniciando gli occhi, mentre sulle labbra applica un rossetto dalle tonalità nude e naturali come ad esempio il Matte Revolution di Charlotte Tilbury. E per i capelli? Gioca con l'effetto wet che potrai realizzare sia su look lisci che mossi.