Nuovo colpo di testa per Nina Moric che ha scelto di festeggiare l'arrivo del 2021 con un nuovo hair look vistoso e originale. Recentemente la showgirl aveva condiviso con i fan sul suo profilo Instagram un video in cui mostrava il suo nuovo taglio di capelli. A firmare il nuovo hair style della Moric l'amico e parrucchiere delle star Federico Fashion Style che per Nina aveva realizzato un bob asimmetrico con capelli ondulati e punte bionde.

Ora Nina Moric dice addio al biondo per sposare un hair look con ciocche colorate. La showgirl non ha scelto un colore qualunque per i suoi capelli ma un rosa acceso. A realizzare per lei il taglio e il colore lucente ancora una volta è Federico Fashion Style. Nina Moric segue dunque il trend dei capelli con punte rosa, che recentemente spopola tra le star italiane, l'ultima in ordine di apparizione a sfoggiare pink hair è stata Emma Marrone che per la finale di X Factor 2020 ha stupito tutti con i suoi capelli colorati.

Poco dopo l'estate Chiara Ferragni aveva scelto lunghe ciocche rosa confetto per i capelli, seguendo la scelta del marito Fedez, uno tra i primi uomini a scegliere il pink per i capelli. Prima dei Ferragnez c'era stata Emily Ratajkowski, che durante il lockdown si era mostrata sui social con i capelli colorati di rosa pastello.

La Moric non dipinge tutti i capelli di rosa ma solo le punte e non sceglie come alcune sue colleghe una tonalità pastello e chiara di pink ma punta su un rosa deciso e forte. Nina dunque saluta l'arrivo del nuovo anno non con un classico make up glitterato o semplicemente indossando un abito di paillettes come hanno fatto le sue colleghe Vip nella notte del 31 dicembre, come sempre la Moric stupisce tutti e questa volta lo fa con la sua chioma colorata.